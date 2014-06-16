بقلم: حميد آيت مزيان

ظاهرة الولاء

ظاهرة الولاء في الجزائر، أضحت ظاهرة مخيفة. وقفنا عليها هذين اليومين، حيث دار صراع، وتراشق بالكلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين هذا الروائي المفرنس، وذاك السياسي المعرب. الأول دافع عن ولاء لجهة ما، ورد عليه الثاني بولاء لجهة أخرى. وفي كل هذا الصراع تبقى الذات الوطنية الجزائرية مرة أخرى محل صراع وخلافات بين النخب المثقفة والسياسية في بلادنا. وهذه ظاهرة مخيفة. لما تكون الذات محل تجاذب بين هذا الطرف وذاك. ومرة أخرى تعود للذاكرة ما قامت به جماعة طلبة بن عكنون سنة 1947، حينما وجهت لمصالي الحاج بمذكرة تخبره فيها أن الجزائر جزائرية. هذه المرافعة من اجل الجزائر الجزائرية مازلنا بحاجة إليها، حتى تتوقف هذه الصراعات التي تصل في بين الأحيان لمستوى الحرب الكلامية الفظيعة بين هذا التيار وذاك. علينا بالعودة إلى أفكار هذه الجماعة التي خرجت من رحم الحزب الوطني، وهو حزب الشعب الجزائري. علينا أن نعيد للذاكرة، وللنقاش، تلك الأفكار. فالذات الجزائرية بحاجة ماسة للتخلص من مسألة الولاء، حتى تكون ذاتا بعيدة عن التأثيرات التي تجعلها في وضعية تشوبها الصراعات. ثم أنه أضحى حريا بنا أن نتعلم البراغماتية، وان ننظر للأمور نظرة تقوم على المنفعة، وليس على البكائيات، وعلى التشنج التاريخي. لا تنجح سوى الأمم البراغماتية التي تعرف أين هي مصلحتها، لكن دون نكران هذه الذات.