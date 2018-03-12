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بقلم: حميد آيت مزيان

صراعات الخط في «حمس»

  13 مارس 2018 - 12:15   قرئ 12 مرة   0 تعليق   مسـمار جحـا
صراعات الخط في «حمس»

صراع الخط السياسي في «حمس» يضع الحركة أمام أسئلة كبرى، فهل هو صراع أفكار أم صراع أشخاص؟ في كثير من الأحزاب السياسية، إسلامية كانت أو علمانية، حينما نسمع عن الصراعات في داخلها، نسمع عن نزاعات الأفكار، بين تيارات مختلفة، أغلبها تكون بين تيارين من اليمين أو من اليسار، أو من الوسط، حول قضايا المجتمع والسياسة، وفق تصورات مختلفة ومغايرة، وهذا عبارة عن ظاهرة صحية، حينما يشتد صراع الأفكار، فكل المجتمعات بحاجة لصراعات الأفكار، وكل الأحزاب بحاجة لنزاعات فكرية، ورؤى مختلفة. لكن ما نلاحظه هذه الأيام في «حمس» لم يظهر كصراع أفكار، بل كصراع يوحي أنه صراع زعامات بين أشخاص. لكن ربما تكون وسائل الإعلام، هي التي لم تعرف كيف تنقل هذا الصراع، الذي قد يكون صراعا فكريا، بين جناحين مختلفين يملكان تصورات مغايرة في ما يتعلق بتسيير الحركة. فراحت تنقل فقط صراعات الأشخاص. فاقتصر الحديث عن الخلافات السياسية بين أشخاص. ففي مثل هذه الصراعات، لم نعد نسمع أحاديث عن التصورات العامة.

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