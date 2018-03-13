بقلم: حميد آيت مزيان

قاعات سينما بلا جمهور

يطرح إعادة فتح سينما إفريقيا، أمس بالجزائر العاصمة، أكثر من سؤال حول كيفية تسييرها، وجلب الأفلام لعرضها، فوضع قاعات السينما في الجزائر، والمحيط العام المتعلق بعرض الأفلام لم يعد محيطا يسير كما كان عليه الحال منذ سنوات خلت. والمشكلة تبدأ أولا من الجهة التي تجلب الأفلام، لقد خولها وزير الثقافة منذ سنة للديوان الوطني للثقافة والإعلام، ثم سحبها منه، وأعادها للديوان الوطني للإشعاع الثقافي. وإضافة إلى جلب الأفلام، تطرح قضية الأسعار. فهي جد مرتفعة، فثمن التذكرة يصل إلى سبعمائة دينار، وهذا يعتبر بالسعر المرتفع جدا، والذي لا يناسب العائلات الجزائرية التي تخرج بعدد قد يتجاوز خمسة أفراد. ويوجد حاليا قاعات تعرض أفلاما جديدة بهذا السعر، فلا تستقطب سوى نفر من الناس، نفر قليل جدا، فيتم عرض الفيلم بقاعة لا تصل إلى نصف عدد استيعابها، ولا يعطي المشرفون عليها عناء تخفيض الأسعار لتمكين أكبر عدد ممكن من الجمهور للدخول. فما جدوى رفع الأسعار، وعدم التوصل لملء القاعة؟ أليس من الأجدر، خفض الأسعار وملئها؟ هناك جمهور للسينما، لكن الواقع الحالي لقاعات لا يشجع هذا الجمهور على الإقبال عليها بسبب ارتفاع أسعار التذاكر. ومن هنا فإن اعادة افتتاح قاعة سينما في وسط البلد يستدعي التفكير في كل هذه الأمور، حتى لا تكون عندنا قاعات سينما بلا جمهور.