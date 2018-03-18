بقلم: حميد آيت مزيان

إفريقيا التي تنهض

القمة التي تحتضنها العاصمة الرواندية «كيغالي» بداية من اليوم، والتي تُعد قمة استثنائية للاتحاد الإفريقي، تخصص بشكل حصري للإعلان الرسمي عن منطقة التبادل الحر. ستمكن هذه القمة التي دعا إليها الرئيس الرواندي، «بول كاغامي»، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، القادة الأفارقة من التطرق إلى العوائق التي تعرقل التبادلات التجارية بين دول القارة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية. علما أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي «موسى فقى محمد» كان قد أكد خلال زيارته الأخيرة للجزائر، انه جدد التأكيد مع مسؤوليها على ضرورة القيام «بكل ما يلزم» لضمان نجاح قمة «كيغالي» الاستثنائية، فالسوق الموحدة الإفريقية تتضمن النقل الجوي الذي تم إطلاقه خلال قمة جانفي2018، وانضمت إليه -لحد الآن- 24 دولة، بإمكانه أن يؤدي إلى رفع عدد الرحلات الجوية بين البلدان الإفريقية وتخفيض تكاليفها مما سيشجع المبادلات التجارية، الاستثمارات والسياحة. ومثل هذه الخيارات، سوف تؤدي بدورها إلى تبادلات افريقية في المستوى المطلوب.