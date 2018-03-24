مهمة سياسية بثوب ديني

التصريحات المتعلقة، بنشر الوهابية لأسباب متعلقة بصد المد الشيوعي عبر العالم، تذكرنا بما كان يقوله كثير من المحللين بخصوص علاقة الحركات الإسلامية بالغرب. كانوا يرددون أن هذا الغرب لجأ لاستعمال الحركات الإسلامية لضرب العدو الشيوعي، باعتباره عدوا يجب أن يختفي بالنسبة للغرب، لكي تسود قيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان والليبرالية في عالم لا يعترف بها، كما لا تعترف بها الشيوعية بكل تفرعاتها من «ستالينية»، و»ماوية»، و»غيفارية»، وغيرها من الحركات السياسية التي خرجت من رحم الماركسية اللينينية. وبالفعل تمكن الغرب، وعلى رأسه أمريكا من ضرب العدو الأحمر، فتحطمت الشيوعية، وتكرست عند جدار برلين الساقط، وتم نشر القيم التي يريدها هو. فخرج (الغرب) منتصرا، حيث وجد نفسه وحيدا على الساحة العالمية، كقوة عظمى، يفرض مبادئه على بقية العالم، والإسلام السياسي هو من ساعده على تحقيق ذلك. لكن جرى ذلك على حساب الحركات الإسلامية التي شعرت بالخيانة (خيانة الغرب لها)، فراح يعاديه على مر السنين، ويكن له الحقد تلوى الحقد، ويرميه بالضغينة والكراهية.

حميد آيت مزيان