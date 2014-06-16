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نحن والليبرالية

  17 فيفري 2019 - 11:07   قرئ 12 مرة   0 تعليق   مسـمار جحـا
نحن والليبرالية

 الجزائريون لا يحبون الليبرالية. يمقتونها ويخافون منها، بل يهابونها. والدولة الوطنية عملت المستحيل منذ الاستقلال، لكي تتجنب هذه الليبرالية التي لا يحبها الجزائريين، والتي ترتبط في مخيلتهم بزمن الاستغلال، فالاستعمار كان ليبراليا لأنه كان يعمل على تدعيم فئة معينة هي فئة كبار الملاك من الأقدام السوداء. بالتالي ظلت الصورة السلبية التي تركها الاستعمار لصيقة في الذاكرة الشعبية، وهي مرادفة لليبرالية استغلالية. وجاءت كل خيارات الدولة الوطنية خلال مرحلة ما بعد الاستقلال مناهضة للتصورات الليبرالية، ورافضة لها رفضا شديدا. حتى نظام بن جديد الذي ابتعد عن الاشتراكية وعن البومدينية، رفض السير وراء الخيارات الليبرالية، وكانت خياراته وسطا بين الاشتراكية وهذه الليبرالية التي يخاف منها عامة الجزائريين. لقد تعود الجزائريون على نظام سياسي يضمن لهم خيارات اقتصادية تضمن بدورها الجوانب الاجتماعية في حياتهم، من السكن إلى الصحة والتربية والتعليم، وحتى الثقافة. لا يعرف الجزائريين سوى مثل هذا النظام، فهو من بين القناعات الراسخة لديهم، وكل حياد عن هذه الخيارات الاجتماعية يعتبرونه مصدر خوف بالنسبة إليهم. هم يعرفون جيدا أن الخيارات الليبرالية تضرهم في الصميم.  لهذا هم اجتماعيون، وفي أقصى الحالات نجدهم يفضلون الحلول الوسطى.

بقلم: حميد آيت مزيان

 

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