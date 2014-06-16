الأقصى .. صمت الغرب

قضية الأقصى تخصُ الإنسانية برمتها. هي قضية انسانية بامتياز، تهم الناس جميعا، أينما كانوا على وجه الأرض، بعيدا عن أي انتماء معين، وبعيدا كذلك عن أي تأثيرات أخرى مهما كانت طبيعتها. وهي ليست قضية متعلقة بديانة معينة، فإن تحولت إلى هذا الطرح، أي لو تحولت إلى قضية تخص المسلمين لوحدهم، ودون غيرهم، فإن زعماء الصهيونية يكونوا قد نجحوا في عزل رمزية كون الأقصى، كما القضية الفلسطينة، قضية انسانية. لكن ذلك لم يحدث، بدليل أن كثير من العرب المسيحيين في فلسطين، وفي غيرها، وقفوا في وجه الاحتلال الصهيوني، باعتباره كيان يقوم على رفض القيم الإنسانية، وما تمثله من رغبة في العيش المشترك، كخيار تدعمه هيئة الأمم المتحدة، وقد أدرجته في ميثاقها منذ بضع سنوات فقط. وما يقوم به الاحتلال الصهيوني هذه الأيام، بعد منع الصلاة في المسجد الأقصى، للمرة الأولى منذ 48 عاماً، يُعدُ عملا منافيا للأعراف الإنسانية، ولكل المتطلعين لفكرة «العيش المشترك». رغم ذلك لا نجد أي رد فعل رسمي من قبل الدول الغربية. لتبقى اسرائيل تمارس ارهابها في فلسطين في صمت مُطبق، بعيدا عن أنظار الرأي العام الغربي، الذي يبقى بمثابة الرأي العام الأكثر تأثيرا عبر العالم. وما تسعى اسرائيل القيام به منذ تأسست، هو جعل قضية الأقصى، قضية عربية، أو اسلامية فقط، لعزلها عن النضال العالمي ضد الصهيونية.

بقلم: حميد آيت مزيان