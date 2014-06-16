حتى في الصيف تختفي المقروئية

كانت نسبة المقروئية في الصيف، خلال السنوات التي خلت، مرتفعة للغاية. كانت المكتبات حينها تعجُ بروايات الصيف، التي يتداولها الناس فيما بينهم، ويمررونها من واحد لأخر. من فرد إلى فرد، ومن عائلة لأخرى. كانت القراءة الصيفية عبارة عن موضة حقيقية، وسلوك منتشر بين الناس، يقبلون عليه مثلما يقبلون على باقي ضروريات الحياة. لم يعد الأمر كذلك الآن، اختفت الظاهرة، ولم يعد لها وجود. وهذا يعني أن الجزائري لا يقرأ حتى في الصيف، بل لا يقرأ على مدار العام. فوقت الفراغ الذي بحوزته أيام العطلة، لا يسخره للقراءة. يبقى وقت فراغ فقط. وقت يمضي بلا هدف. بلا كتاب. بلا ما يفتح أفاق جديدة في حياة الإنسان. بلا ما يغذي المُخيلة، ويفتح أمامه عوالم مختلفة، تجعل الإنسان يشعر بالراحة أثناء العطلة. أصبحنا مجتمعا يعيش الضغط اليومي، لكن بلا محاولات للتخلص منه عبر الكتاب. هذا في حد ذاته مشكلة عويصة. ففي الغرب مثلا، لا يمكن تخيل العطلة بلا كتاب يُفتح. وتزداد نسبة المقروئية عندهم أثناء أيام العطلة الصيفية، ويعرف الكتاب رواجا كبيرا. حتى أن دور النشر تصدر روايات تسمى بالصيف لعلمها ان درجة الإقبال مرتفعة. وروايات الصيف تتحول لأحاديث الناس، وتشكل محور اهتمامهم. يلتقون حولها، ويتناقشون بشأنها، داخل العائلة أو خارجها. أما عندنا، فقد اختفت مثل هذه المظاهر، ولم يعد لها وجود، بعد ان كانت منتشرة، ظاهرة للعيان.

بقلم: حميد آيت مزيان