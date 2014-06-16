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كارثة المال بلا ضمير

  25 جويلية 2017 - 10:58   قرئ 8 مرة   0 تعليق   مسـمار جحـا
كارثة المال بلا ضمير

أصبحت مسألتا الأخلاق والضمير، من بين المسائل الغائبة، في مجتمع تائه، لم يعد يملك البوصلة. وجاءت مساعي الحكومة هذه الأيام، لوضع حد لتصرفات غابت عنها الأخلاق، ونام ضميرها، بل ومات، ولم يعد له وجود. سبق لنا وأن قلنا إن الهم الذي استشرى في أوساط البعض خلال السنوات الأخيرة، تمثل في الجنوح نحو كسب الملايير مهما كان الثمن. ولا يكسبها بتلك السرعة الجنونية، إلا من باع نفسه للشيطان، وتخلى عن أخلاقه وضميره، وتجرد من كل ما يمنحه صفة الإنسان السوي، الذي يعرف كيف يجعل ثروته تتراكم ببطء، بدون أي تجاوزات، ولا تعد على القانون. انتشرت حمى المال بشكل مخيف، في مجتمع يعرف تحوّلا حاسما في مساره. ينتقل نحو مرحلة ليبيرالية، بدون ثقافة ليبرالية. يتصرف وفق الجشع، والتوحش. لا يعير أي اعتبار لمسائل الأخلاق. يتصرف تصرفات خالية من الامتثال للقانون. لهذا جاءت حملة الأيادي النظيفة، التي شرع فيها الوزير الأول في وقتها، وحازت على مساندة شعبية، لأنها ترمي إلى العودة بحال الاقتصاد، الصفقات التجارية، والاستثمار، إلى عهد جديد، يقوم على النزاهة، وعلى التعامل وفق مقتضيات القانون. ما لم يفهمه أنصار الانفتاح الاقتصادي، هو أن الليبرالية هي مسألة أخلاق أولا، وهي ثقافة تقوم على التراكم البطيء، وليس على استعجال كسب المليار، ثم المليار الثاني والثالث، وهكذا. الاقتصاد إن كان خاليا من الأخلاق، ولم يعد الضمير يلعب فيه دورا، فعلى الدنيا السلام. ذلك توحش مخيف، وغول يجب القضاء عليه، قضاء مُبرما، حتى لا تحل الكارثة.

بقلم: حميد آيت مزيان

 

 

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