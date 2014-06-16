بقلم: حميد آيت مزيان

لماذا هذه الحملة؟

أسف شديد يشعر به المرء وهو يتابع هذه الحملة الشعواء التي شنها متشددون على المرحوم رضا مالك. فقد تحولت مواقع التواصل الاجتماعي فجأة، وخاصة «فايس بوك» طيلة يوم أمس، إلى فضاء ضد المجاهد والمناضل رضا مالك. هذا الرجل الذي دافع عن الإسلام حينما أسس الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، وعرض حياته للخطر الاستعماري الذي اشتد مع قيام الثورة حينما كان من أنصار إضافة «الميم» في تسمية الاتحاد ليُعبر عن ارتباط الوطنيين الجزائريين بالإسلام، في مواجهة أطروحات الشيوعيين التي كانت تنظر إلى الأمة الجزائرية كأمة قيد التأسيس. كما دافع الرجل في جل مؤلفاته عن الإسلام المُستنير، وكان شديد التأثر بأفكار المصلح محمد عبده. والأفكار التي عبر عنها في التسعينات، كانت ضد التطرف والغلو، وليس ضد الدين الإسلامي أبدا. لكن الذي لا يقرأ ويكتفي بالتعليقات المجانية المليئة بالحقد والضغينة، تختفي عنه كل مواقف رضا مالك من أجل إسلام مستنير، متفتح، يرفض التعصب، ويستنكر الغلو، ويقول لا للإرهاب. إن الجهل بمواقف الرجال يجعل عامة الناس ينظرون إليهم نظرة غير صائبة. ومرة أخرى نجد كثيرا من المتطرفين يرفضون ذكر محاسن موتاهم. ويتشبثون بالضغينة، ويروجون لكلام خطير عن رجل قضى شبابه في مواجهة الاستعمار، وساهم في الرفع من شأن الإسلام والثورة. وكان من بين المروجين لفكرة الثورة المستمرة التي تحقق العدالة الاجتماعية بين الناس عقب الاستقلال، وغيرها من المواقف الكبيرة التي وقفها الراحل.