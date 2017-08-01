الجامعات الخاصة.. هل هي الحل؟

الأخبار التي وردت أمس بشأن التوجه نحو إنشاء ثلاث جامعات خاصة، تطرح السؤال الشائك.. هل هي الحل؟ هل هي الطريق نحو تكوين نخبة علمية قادرة على التحكم في البحث العلمي، وتحوز - عبر التكوين - على القدرة على التسيير مستقبلا؟ وتكون بمثابة مدرجات للعلم والمعرفة، تغيب عنها الأيديولوجيا والحسابات السياسية الضيقة، وغيرها من مُعوقات العلم وطلب المعرفة. من المتفق عليه أن النخب المُسيرة عبر العالم تتخرج من جامعات ومعاهد خاصة، لكن الملاحظ أن كثيرا من الدول الغربية على غرار فرنسا، لم تُهمل جامعاتها، ولم تتخل عن مدارس التكوين الأساسية التي تتخرج منها الإطارات، على غرار «المدرسة الوطنية للإدارة» و «البولتيكنيك». فهما اللتان مدتا وتمدان الإدارة الفرنسية بالنخب المُسيرة، وهي التي تسمح للفئات الشعبية من بلوغ أعلى هرم التسيير، مع إعطاء الأهمية للكفاءة. نتمنى أن لا يعني إنشاء جامعات خاصة التركيز عليها فقط، حتى لا تتحول النخب المسيرة إلى فئة اجتماعية دون غيرها. فهي تشكل حلا في الوضع الراهن، وبإمكانها أن تساهم في خلق نخبة جديدة لا تتكئ سوى على معيار العلم والمعرفة، وتنأى بنفسها عن الصراعات الأيديولوجية التي نخرت الجامعة منذ السبعينات. كما أن التحفظ الذي تحدث عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو يعلن عن إمكانية إنشاء ثلاث جامعات خاصة، له أهميته، فهو أمر ضروري لأنه قادر على تحديد طبيعة التعليم الذي تتلقاه هذه النخب الجديدة، وهو يشكل مسألة أساسية.

بقلم: حميد آيت مزيان