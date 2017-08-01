أفق دبلوماسي من الجزائر

شريط الاخبار
الجزائر تشرع في ترحيل المهاجرين الأفارقة الدرك يحقق في أسباب حرائق الغابات الأخيرة دوائر أجنبية رسمية تحرض المعتمرين على إثارة ربيع عربي بالجزائر تسجيل 42 ألف تدخل و03 غرقى بالمناطق الصخرية وزارة التعليم العالي تمنح فرصة ثانية للطلبة الراغبين في تغيير رغباتهم الحكومة تخيّر مصانع تركيب السيارات بين خفض الأسعار أو المنع من النشاط ارتفاع عدد السياح الجزائريين في تونس بـ 50,4 بالمائة خلال السداسي الأول برلمانيون وجمعيات يطالبون بفتح تحقيق حول نهب العقار بسكيكدة إخماد 2629 حريق على المستوى الوطني رئة البليديين تحترق تعيين فاروق بوكليخة مديرا عاما لديوان الخدمات الجامعية حجار يكشف عن توفير 49 ألف سرير جديد هذه السنة محتجون يطالبون بحقيقة وفاة سجين داخل مؤسسة عقابية حاملو الماجستير والدكتوراه يحتجون اليوم أمام مقر الوزارة تواصل ارتفاع أسعار مواد البناء والمتعاملون يتهّمون المضاربين الإهمال واللامبالاة وراء وفاة الأم وجنينها في الجلفة 12 الرقم الأخضر الجديد لاتصالات الجزائر لمعالجة الانقطاعات جزائريون يتفاعلون مع العملية الأخيرة للجيش بتيبازة الجزائر لم تُقيّد عملية تنقل الأشخاص حتى في أصعب الظروف بدة يطمئن الجزائريين بانخفاض أسعار السيارات تاج يطالب بلجنة تحقيق في وفاة حامل وجنينها بالجلفة وزارة التجارة تنفي ارتفاع أسعار العجائن الأرسيدي يقلل من شأن الاستقالات ويتهم منشقيه بـ التآمر تحييد 8 إرهابيين في قوراية بتيبازة دفتر الشروط الجديد سيحمل شروطا جدية والتصدير أولوية رزيق: نثمن قرار الحكومة بمحاربة الفساد وتطهير العقار من الدخلاء إغماءات.. اختناقات وإصابات بضربات الشمس عبر الولايات بن فليس يغرّد وحيدا في معسكر الرافضين للحوار من هيئة التشاور والمتابعة الحكومة تجّمد دراسة مشاريع تركيب السيارات خرّيجو المدرسة العليا للأساتذة لـ 2017 يناشدون بن غبريت مدرسة أشبال الأمة بالبليدة تستقبل المترشحين الجدد فتح 370 ألف منصب جديد للدورة التكوينية المقبلة التسجيلات في المدرسة الوطنية للضمان الاجتماعي من 5 إلى 20 أوت الداخلية تشدد الرقابة على المطاعم المدرسية الجيش يحبط محاولات حرقة ألف شخص خلال 75 يوما تبون يطلب استراحة محارب المجتمع المدني يتحرّك للتبليغ عن خواص استولوا على عقارات عمومية مراجعة عدد من القوانين لتكيّيفها مع النموذج الاقتصادي الجديد لا يمكن لأي دولة سحب بساط حلحلة الأزمة الليبية من الجزائر مصانع التركيب حوّلت 540 مليون دولار إلى الخارج!
  1. الرئيسية
  2. أعمدة المحور
  3. مسـمار جحـا
  4. أفق دبلوماسي من الجزائر

أفق دبلوماسي من الجزائر

  02 أوت 2017 - 10:08   قرئ 17 مرة   0 تعليق   مسـمار جحـا
أفق دبلوماسي من الجزائر

انتقال وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، للسعودية بغية إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الدائمة بين حلفاء الرياض من جهة وبين الدوحة من جهة أخرى، أمر يوحي بأن شيئا بدأ يرتسم في الأفق، ويتجه نحو إيجاد حلول دبلوماسية لأزمة بدأت تطول، في منطقة بحاجة للاستقرار اليوم، أكثر من أي وقت مضى. فلا حل لما يجري في الخليج منذ عدة أسابيع، سوى عبر هذه الخطوة الدبلوماسية التي بادرت إليها الجزائر، والتي يقودها وزير الخارجية. وبإمكان الخيارات الدبلوماسية للخارجية الجزائرية، والتي اعتمدت على مبدأ الحياد الإيجابي منذ السبعينات تقريبا، أن يساهم فعلا في التوصل إلى تقريب وجهات النظر بين الأشقاء في الخليج، لتصبح الأزمة مجرد سحابة صيف عابرة. وتملك الدبلوماسية الجزائرية كل المؤهلات لكي تلعب هذا الدور، وتمشي في اتجاه الوفاق، وتجنب مزيد من الضغط على المنطقة العربية. في وقت تعيش فيه فلسطين على وقع الجرح، من خلال ما يحدث في المسجد الأقصى، وما يتعرض له الفلسطينيون مع قمع واعتداءات. فالحل في الخليج يعني حتما توجيه الأنظار نحو القدس. وبقاء الأزمة في الخليج يعني تشتت الصف العربي، وهو ما يخدم الكيان الصهيوني، الذي يعيش ويتمدد اتكاء على مثل هذه الأزمات في المنطقة العربية، وعلى تشتت الصف العربي وصراع أبنائه فيما بينهم. هنا تلعب الدبلوماسية الجزائرية دورا مزدوجا في اتجاه حل أزمة الخليج وفي اتجاه القضية الفلسطينية من منطلق أن صراعات العرب فيما بينهم لا تخدم سوى الكيان الصهيوني.

 

بقلم: حميد آيت مزيان

 
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من مسـمار جحـا

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات