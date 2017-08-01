أفق دبلوماسي من الجزائر

انتقال وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، للسعودية بغية إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الدائمة بين حلفاء الرياض من جهة وبين الدوحة من جهة أخرى، أمر يوحي بأن شيئا بدأ يرتسم في الأفق، ويتجه نحو إيجاد حلول دبلوماسية لأزمة بدأت تطول، في منطقة بحاجة للاستقرار اليوم، أكثر من أي وقت مضى. فلا حل لما يجري في الخليج منذ عدة أسابيع، سوى عبر هذه الخطوة الدبلوماسية التي بادرت إليها الجزائر، والتي يقودها وزير الخارجية. وبإمكان الخيارات الدبلوماسية للخارجية الجزائرية، والتي اعتمدت على مبدأ الحياد الإيجابي منذ السبعينات تقريبا، أن يساهم فعلا في التوصل إلى تقريب وجهات النظر بين الأشقاء في الخليج، لتصبح الأزمة مجرد سحابة صيف عابرة. وتملك الدبلوماسية الجزائرية كل المؤهلات لكي تلعب هذا الدور، وتمشي في اتجاه الوفاق، وتجنب مزيد من الضغط على المنطقة العربية. في وقت تعيش فيه فلسطين على وقع الجرح، من خلال ما يحدث في المسجد الأقصى، وما يتعرض له الفلسطينيون مع قمع واعتداءات. فالحل في الخليج يعني حتما توجيه الأنظار نحو القدس. وبقاء الأزمة في الخليج يعني تشتت الصف العربي، وهو ما يخدم الكيان الصهيوني، الذي يعيش ويتمدد اتكاء على مثل هذه الأزمات في المنطقة العربية، وعلى تشتت الصف العربي وصراع أبنائه فيما بينهم. هنا تلعب الدبلوماسية الجزائرية دورا مزدوجا في اتجاه حل أزمة الخليج وفي اتجاه القضية الفلسطينية من منطلق أن صراعات العرب فيما بينهم لا تخدم سوى الكيان الصهيوني.

بقلم: حميد آيت مزيان