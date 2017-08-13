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التطرف في العلن

التطرف في العلن

  14 أوت 2017 - 10:47   قرئ 6 مرة   0 تعليق   مسـمار جحـا
التطرف في العلن

أصبح التطرف والمغالاة سلوكا علنيا. لا تستثنى منه حتى من هم من أهل النخب. وكأني للتطرف نخبته. وما حدث هذه الأيام لأستاذ جامعي، يحمل درجة بروفيسور، محسوب على التيار التنويري الحداثي، يدل على أن تراجع رقعة التسامح أضحى أمرا مكشوفا. فهل نشكر وسائط التواصل الاجتماعي، بالأخص «فايس بوك»، لأنها أصبحت تبرز لنا مثل هذه المظاهر، بعد أن اعتقدنا أنها سائرة نحو التراجع والانحصار؟ والذي حدث، وهو ما يخيف كثيرا، هو أن البروفيسور المعني انتقد زعيم حزب سياسي اسلامي، ومن حقه أن يفعل ذلك. فإذا بزبانية هذا «الزعيم» تتحرك جماعات، وتشن حملة ضده، واصفة إياه بأوصاف لا تليق، وتقول عنه كلاما ليس في المستوى. لكن ماذا يأتيك من جماعة تعتقد أنها هي التي تملك الحقيقة المطلقة؟ لا شيء طبعا سوى التطرف والغلو. من ظن أنه معصوم من الخطأ، لأن له علاقة بالمقدس، لا يتصرف إلا وفق هذا. يجعل هذا الواقع فكرة المواطنة أمرا ضروريا. اليوم أكثر من أي وقت مضى. المواطنة هي الخلاص. والابتعاد عن المقدس في الشأن السياسي ضرورة. الجميع سواسية في فضاء المواطنة. لا يوجد من يتفوق على أخر. ومن حق البروفيسور الحداثي أن ينتقد. وليس من حق زبانية «الزعيم» الصاق التهم الواهية به. من حقهم نقده. لقد كشف لنا «فايس بوك» عن تجاوزاتنا ضد بعضنا. وأضحى التطرف يُمارس في العلن. 

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