فرقة جديدة في عز الصيف

ها هي طريقة أخرى تدخل الفضاء الديني في البلاد. كأننا بحاجة لفرقة طائفية أخرى. فرقة غريبة، تدفع إلى الرفض الحتمي، وتسير بنا نحو تقرير أمريكي يتهمنا مجددا بالمساس بالحريات الدينية. وكأنه أصبح لزاما علينا أن نقبل بكل الفرق، باسم الحرية المعتقد، حتى لا تغضب علينا تقارير «العم سام». ويبدو أن الجزائريين تفرقوا كثيرا بشأن تصوراتهم الروحية. لم يجدوا إلا الدين، لكي يبرزوا من خلاله فروقاتهم، واختلافاتهم. كان من الطبيعي، ومن الأجدر أن يفترقوا سياسيا، وأيديولوجيا، لكن أن يظهروا هذه الفرقة في الفضاء الروحي، فذلك أمر مخيف. فالانقسامية في الدين مسألة خطيرة. لا تسمح بها حتى المجتمعات التي حققت نسبة كبيرة من التطور. ومن طبيعة المجتمعات السعي للحفاظ على الوحدة بخصوص التصورات الدينية. رغم أن ذلك لا يمنع وجود ديانات مختلفة ومغايرة بين ظهرانيها. لكن أن تظهر فرقة أخرى غريبة، مثلما شاهدنا أول أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فذلك أمر يحثُ على السؤال، والبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى ظهور مثل هذه التصرفات، التي جعلت هؤلاء يختارون مثل هذه الخيارات. من المتفق عليه تاريخيا أن مثل هذه الفرق، تعتبر بمثابة فرق مُندسة تخترق المجتمعات لتحقيق أغراض معينة، منها زرع الفتنة والشقاق. فهل نحن مجبرون على القبول بمثل هذه الفرق حتى نرضي أمريكا، ونتجنب تقاريرها حول حرية المعتقد، لنصبح في الأخير مجتمع مفتوح أمام مئات الفرق؟

بقلم: حميد آيت مزيان