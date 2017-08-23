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عودة العم سام في فنزويلا

  27 أوت 2017 - 10:30   قرئ 1 مرة   0 تعليق   مسـمار جحـا
عودة العم سام في فنزويلا

العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» على فنزويلا، بعد أن وقع أول أمس على مرسوم يفرض عقوبات مالية قاسية، بالعدوان الأكبر ضدها منذ مائتين عام، وهو شبيه بذلك الحصار الكبير الذي فرضه الرئيس كينيدي على كوبا. ويبدو جليا الآن أن نوايا الرئيس ترامب وخيار عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، عبارة عن مجرد وعد انتخابي. صحيح أن فنزويلا تمر بظروف صعبة، وتكشف عن عدم صواب الخيارات السياسية والاقتصادية التي اتخذت، لكن هذا لا يسمح لأمريكا بالتدخل، وبمحاولة فرض نمط اقتصادي معين على شعب ينعم بالسيادة. وبحجة الدفاع عن الديمقراطية، نشهد مرة أخرى محاولة للتدخل في الشأن الداخلي لبلد، يرفض مسايرة توجهات «العم سام». ويعرف عن فنزويلا، أنه بلد اختار السير على خطى مؤسس الولايات المتحدة الأمريكية الجنوبية، سيمون بوليفار، الذي وقف في وجه الهيمنة الأمريكية، حينما بدأت تتشكل كقوة عظمى منذ القرن التاسع عشر. وهذا الخيار الذي انتهجه «هيغو تشافيز»، وسار عليه الرئيس الحالي «مادورو»، هو الذي وضعها في عين الإعصار. فلا دفاع عن الديمقراطية، ولا شيء أخر، كل ما في الأمر أنه يوجد امتيازات امريكية في فنزويلا يسعى ترامب للحفاظ عليها، فلماذا لا يقول ذلك صراحة؟ وإذا كان هناك حكم ديكتاتوري في فنزويلا، كما تقول واشنطن، فإن الشعب الفنزويلي هو من يتولى أمرها، وليس وأمريكا. وبخصوص مسألة الحصار، هل أثمر في كوبا، حتى يُعاد في فنزويلا؟ 

بقلم: حميد آيت مزيان

 
 

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