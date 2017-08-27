الشفاء لجمال علام

نتمنى الشفاء العاجل للفنان جمال علام، فهو فنان من طراز نادر. واكب الحركة الفنية الجزائرية، وترك بصمته الخاصة. يبقى هو ذلك الفنان المتعدد. فهو الممثل الذي أدى أدوارا في عدد من الأفلام الجزائرية في التلفزيون والسينما على حد سواء. كما كان شديد القرب من الحركة الثقافية والفنية، بحكم ميله لأداء الأغنية الملتزمة، كلمسة ظهرت في كثير من أغانيه التي تتجاوز الأغنية التقليدية من حيث الموسيقى ومن حيث الكلمات، لتكتسي الصبغة العصرية المهووسة بالإنسان ومعاناته. المميز في جمال علام، أنه ظل يرفض الانتماء لأي تيار سياسي، حتى لا تصطبغ أغانيه بميل أيديولوجي معين، مثلما نجده في كثير من مطربي الأغنية القبائلية خلال مرحلة السبعينات، والتي امتازت بالفرض السياسي، والالتزام لأيديولوجية معينة. ورغم اقترابه من مثقفي اليسار، حينما حط الرحال بالجزائر العاصمة، إلا أنه لم يكن يساريا. كما لم يكن من أنصار الثقافة المضادة، بقدر ما كان من الداعين لجزائر متعددة، تبرز ملامحها من حيث ميله للغناء باللغتين العربية والأمازيغية. وتشكل الحياة اليومية، ومظاهر الحياة العادية لذلك الإنسان البسيط، أهم المحاور التي اهتم بها جمال علام، ابن «يمّا قورايا» التي خلدها في كثير من أغانيه. كما نلمس الذكاء الثقافي في كثير من أعماله، بالأخص لما استطاع أن يجعل من فيلم «عمر قتلاتو»، أغنية رائعة أخذت الاسم ذاته، تمكن من خلالها أن يعكس روح الفيلم، ومعه روح الأحياء الشعبية بالعاصمة. لكل هذا يمكن اعتبار جمال علام فنان كبير، ونتمنى له الشفاء العاجل.

بقلم: حميد آيت مزيان