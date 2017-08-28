المغرب بحاجة لتحديث الذاكرة

يبدو أن وزير الخارجية المغربي بحاجة لتحديث الذاكرة، عقب التصريحات التي أدلى بها مؤخرا لصحيفة «جون أفريك»، وهو يتحدث عن حالة الانسداد التي وصلت اليها العلاقات بين البلدين. التصريح بحاجة لطرح السؤال عمن يتحمل مسؤولية هذا الانسداد، ويبدو أن الوزير المغربي لا يذكر، أو لا يتذكر، أن الرباط هو من ألغى الزيارة التي كان رئيس الحكومة الجزائرية احمد أويحيى آنذاك (بين 2003 و2006)، يعتزم القيام بها سنة 2005، على رأس وفد وزاري، يضم وزير الخارجية محمد بجاوي، ووزير الداخلية يزيد زرهوني. واعتبر المغرب حينها أن الزيارة غير مواتية. فألغيت، ومنذ ذلك الحين قلت اللقاءات بين الطرفين، إلى أن انعدمت، مما أوصل اتحاد المغرب الكبير إلى طريق مسدود. ويبدو أن المغرب يستمر في ارتكاب أخطاء ديبلوماسية، ويراكم القصور في تصوره للعلاقة مع الجزائر. وحسب كثير من الملاحظين آنذاك، فإن الغاء زيارة أويحيى للرباط، من الجانب المغربي، هو الذي ادى إلى حدوث «الموت الرحيم» لاتحاد المغرب الكبير، بالأخص بعد أن أجرى وزير الخارجية المغربي آنداك محمد بن عيسى سلسلة زيارات لباقي الدول المغاربية دون الجزائر، وهو ما جاء حينها كشكل من أشكال سحب البساط من تحت أقدام الجزائر، الأمر الذي أدى إلى دخول الاتحاد في النفق، بعد أن تأكد أن الرباط تريد «مغرب كبير» بدون الجزائر. هذا ما علينا أن نُذكر به وزير الخارجية المغربي اليوم.

بقلم: حميد آيت مزيان