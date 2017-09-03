فريق بلا روح

فقد الفريق الوطني روحه. لم يعد ذلك الفريق الذي تهاب منه الفرق الأخرى، بدليل أن فريق من الشبان ألحق به الهزيمة، وبعشرة لاعبين. يبدو أننا بصدد دخول نهاية مرحلة، والدخول في مرحلة أخرى. نهاية عصر ذهبي، وبداية آخر يتخلله الشك، عقب التأكد أننا غائبون عن مونديال روسيا، بعد الوجه الباهت الذي ظهر به فريق لم يعد يعرف للانتصار طريق. لم يعد ذلك الفريق القوي، بمدرب يملك خطة لعب واضحة المعالم، وبلاعبين «مُحاربين»، مستعدين لبذل أقصى الجهود، من أجل أن ينتصر فريق وطني علقت عليه أمال كثيرة. ليس المجال هنا مكانا لاتهام أي كان، بقدر ما يتعلق الأمر بتقديم صورة عن فريق بلغ مرحلة تهلهلت فيها إمكاناته، وأضحى عرضة للهزيمة من فريق صغير، وبعشرة لاعبين فوق كل شيء. وهو بحاجة اليوم لروح جديدة ولبعث أكيد يعيد له روحه التي افتقدها ليس منذ مجيء «الكاراز»، بل قبل ذلك بكثير. «الكاراز» مسؤول على الهزيمة الأخيرة، وليس على الإقصاء. لأن الإقصاء اتضحت معالمه قبل المباراة الأخيرة. وما يجب أن نتفق عليه الآن، ونحن نتجرع الهزيمة، هو أن الفريق بحاجة لإعادة بعث. فنجومه خفت بريقها، ولم تعد تصنع الانتصار. ومدربه لا يعرف عن اللعب في إفريقيا شيئا يذكر. فهو كمن جاء من عالم بعيد، يواجه الواقع عبر الاكتشاف.

بقلم: حميد آيت مزيان