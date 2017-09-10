بقلم: حميد آيت مزيان

أفق جديد

رغبة واشنطن في فتح جامعة أمريكية في الجزائر قادرة على تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، كما بإمكانها أن تفتح أفاقا جديدة أمام البحث العلمي يجعله منفتحا على الثقافة الأمريكية، التي تعد ثقافة ليبرالية، بالأساس، وثقافة العصر الحديث، في سرعتها وفي ابتكاراتها المستمرة. فهي ثقافة تعتمد على العلم والمعرفة، أكثر مما تعتمد على الأيديولوجيات التي تضر بالعلم أكثر مما تفيده وتنفعه. وهي قادرة على أن تكون بمثابة رافد ثقافي وعلمي يؤدي بدوره إلى وجود نخبة عقلانية ليبرالية قادرة على تقديم إضافات مهمة بخصوص التسيير ومناهج البحث العلمي والتفكير العقلاني. فالعالم العربي عرف برمته جامعات أمريكية. فأقدمها، تأسس في بيروت سنة 1866. أما الجامعة الأمريكية في القاهرة، فتأسست سنة 1919. وهدفها لم يكن ربحيا بل علميا. تخرج منها نخبة كبيرة من الكتاب والمثقفين والعلماء، ولها جوائز أدبية تساهم في تفعيل الحركة الإبداعية. وفي حال التوصل إلى اتفاق مع الجزائر، بخصوص هذه المسألة، فإن ذلك يساهم في بلورة نخبة علمية وفكرية جديدة، عصرية، وحداثية، قادرة على جعل البلد يُساير التطورات الحاصلة عبر العالم في مجال التكنولوجيا بالخصوص، نظرا لعدم تأثرها بالأيديولوجيات البالية، التي كانت في السابق بمثابة عائق حقيقي أمام التطور العلمي. ثم إن اكتساب لغة وثقافة جديدتين يشكلان خطوة نحو أفاق جديدة.