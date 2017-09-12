بقلم: حميد آيت مزيان

توافـــــــــق

التوافق السياسي الذي ارتسمت معالمه، بشكل مؤكد منذ بضعة أيام، بإمكانه أن يعطي لا محال، دفعا للبلد، وسط تخوفات من سيناريوهات اقتصادية محتملة، تتحدث عنها الصحف هذه الأيام، والتي يكذبها رئيس الحكومة، بشكل قاطع، رغم صراحته مع الجزائريين بأن الأوضاع الاقتصادية صعبة، لكنها ليست كارثية. وبإمكان هذا التوافق السياسي أن يؤدي إلى تحسن مستمر للوضعية الاقتصادية، على المدى البعيد. فمن المتفق عليه، أن الاقتصاد يتدهور، ويعرف حالات من التأزم، والتخبط في ظل الأزمات سياسية. والعكس صحيح. ومن المؤكد، أن هذا ما أصبح دائرا لدى عدد من الأحزاب، التي انتهجت سياسة التوافق، بالرغم من عدم موافقتها على السياسات الاقتصادية المنتهجة. ويبدو أن جزء من المعارضة تسير في هذا الاتجاه. وبإمكان هذا التوافق السياسي، الذي يُصر عليه «الأرسيدي»، رغم خلافاته بشأن السياسة الاقتصادية المنتهجة، إضافة لشخصيات سياسية تنتمي للتيار الإسلامي، أن يفتح نقاشا حول الخيارات الاقتصادية، في أجواء هادئة سياسيا. وعليه لم تخطئ الحكومة حينما دعت المعارضة لفتح نقاش حول المسائل التي تهم المواطن. ويعد هذا القرار بمثابة خطوة نحو التفكير في مزيد من السياسات الاجتماعية، وليس بمثابة محاولة «للتدجين»، مثلما يعتقد البعض. فالظرف الحالي يتطلب ذلك، ولا خيار أمام السلطة والمعارضة، على حد سواء، إلا في التفكير في المواطن، بشرط ان تتخلى المعارضة عن كل ما يعتبر بمثابة تشكيك في نوايا الحكومة، وخياراتها الاجتماعية.