لا بديل عن الإجماع الوطني

مقولة «لا بديل عن الإجماع الوطني»، التي صرح بها رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، أمس في تصريح صحفي، تنم فعلا عن وجود نية لدى حزب «الدا الحسين» للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية بفضل مجهود وطني تشارك فيه السلطة والمعارضة والموالاة على حد سواء. وإذا كان من موقف صائب، وصحيح، فهذا هو. الوضع الحالي، ومثلما أشرنا إليه سابقا، يتطلب وفاقا سياسيا وحدا كبيرا من التوافق بغية الوصول إلى إيجاد الحلول اللازمة. وليس الوضع الحالي هو وقت توجيه التهم لهذا الطرف أو ذاك، والدخول في جدالات عقيمة بخصوص من هو المسؤول عن الأزمة بقدر ما هو وقت العمل الجماعي المشترك. لا حل سوى هذا الخيار. ولا أحد بقادر على إيجاد الحلول بمفرده. فزمن البطولة الأحادية ولى ونحن في زمن الجهود المشتركة والخيارات الوطنية التي تؤسس لعمل مشترك. خاصة وأن الجميع أصبح يتفق عند مسألة ضرورية الحفاظ على المكاسب الاجتماعية، وعدم ترك الأمور تذهب أبعد مما هي عليه من حيث درجة الأزمة الاقتصادية. ومثلما قلنا سابقا، فإن أي توافق سياسي بإمكانه أن يعطي دفعا قويا للاقتصاد. بل إن التوافق السياسي هو الذي يضمن السير بالأزمة الاقتصادية نحو الحل على مدى السنوات القليلة القادمة.

بقلم: حميد آيت مزيان