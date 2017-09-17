راحة

لا بديل عن خطاب الصراحة، الذي تضمن مداخلة الوزير الأول، أمس، أمام نواب البرلمان. فالظرف الاقتصادي صعب للغاية، والوضع يتطلب هذه الصراحة التي تقول الحقيقة ولا تبيع الأوهام. ليس المجال هنا، للحكم على خياراته الاقتصادية التي أعلن عنها أمس ووافقت عليها الموالاة، وعارضتها المعارضة، فذلك يتطلب الوقت والتريث، مع تسجيل أن الأمر المهم، والإيجابي، الذي يمكن لفت الانتباه إليه بشأن هذه الخيارات، هو عدم اللجوء للمديونية الخارجية، وترك فضاء واسعا للحفاظ على السيادة الوطنية بلا أيادي مكبلة. هذه الصراحة، التي تكلم بها الوزير الأول قابلتها تطمينات بالحفاظ على الخيارات الاجتماعية، والسياسات الاقتصادية التي تسير في اتجاه الفئات الفقيرة، مع ضمان استمرار مشاريع السكن. لقد تعود المواطن الجزائري على الرخاء خلال سنوات طويلة، واليوم يجد نفسه في عمق هذه الأزمة الاقتصادية التي لم يسلم منها أحد، لذلك لا بديل عن خطاب ينأى عن الشعبوية، وعن الوعود الكاذبة التي تصور له الوضع كأنه جنة، بغية تفادي الأوهام التي تزرع مزيدا من الشك. هناك وعي منتشر الآن، وهو ضرورة التفكير في جعل خيار «التمويل غير التقليدي»، يؤدي فعلا إلى خلق الثروة، حتى لا ينهار الدينار أكثر مما هو عليه، ولا تعرف القدرة الشرائية مزيدا من التدهور، لتفادي ضبابية أكثر.

بقلم: حميد آيت مزيان