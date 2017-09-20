بقلم: حميد آيت مزيان

بوجدرة الساخط

بينما يرى البعض، بأن ما كتبه رشيد بوجدرة، في كتابه الحديث الذي سيصدر قريبا بعنوان «مهربو التاريخ»، مجرد كلام، وثرثرة، يرى آخرون أنه يجب أخذ بعين الاعتبار أفكاره بخصوص ما يسميه «نكران الذات»، «استمرار الارتباط بالمستعمرة القديمة ثقافيا»، و»تزييف التاريخ»، من قبل بعض الروائيين الجزائريين المقيمين في باريس، والذين يرتادون على الصالون الأدبي في «سان جيرمان دو بري». كلام بوجدرة ليس ثرثرة، وليس كلاما فارغا، فالرجل يطرح أفكارا مُهمة، يجب النظر إليها بجدية. صحيح، أن كتابه يحتوي على كثير من «النرفزة»، والتسرع، بحكم أنه كتب تحت إلحاح الغضب، والذاتية، والسخط، إلا أن قضايا كثيرة يجب أن تأخذ حيزا في فضاء النقاش الأدبي والفكري في الوقت الحالي. ففكرة «نكران الذات»، و»تزييف التاريخ»، عبارة عن أفكار ترد في كثير من الأعمال الأدبية التي تجد طريقها إلى القارئ الفرنسي. وبدون هذه التوابل والمسحوقات، والتأثيرات ما بعد الكولونيالية، لن تقبل أي دار نشر فرنسية مخطوطا أدبيا جزائريا. فهي تتعامل مع النصوص تعاملا أيديولوجيا، وليس تعاملا فنيا. بمعنى على الكاتب أن يكتب أي شيء، ويظهر «نكرانا صارخا للذات»، أو «مراجعة لتاريخ الثورة»، فإذا به يحظى بالقبول. وفي حال عدم قيامه بذلك، فإنه لن يلق أي اهتمام، لا من دور النشر، ولا من وسائل الإعلام الفرنسية.