زمن الإشاعة

نحن في زمن الإشاعة وأخبار الشر. أصبحت هذه الأخبار والإشاعات تغذي التدهور. الإشاعة تولد إشاعات أخرى عديدة وهكذا دواليك. تحدثت وزيرة التربية عن منع النقاب في المؤسسات التربوية فروّجوا إشاعات مغرضة تقول إنها تريد حظر الحجاب. ويستمر الوضع على هذا الحال. ومع الإشاعات المتتالية، تنتشر أخبار سيئة فترتفع العملة الصعبة (يورو ودولار). وهذا هو الغرض من نشر هذه الإشاعات. هناك مساعي لجعل الوضع أكثر سوءا بواسطة نشر هذه الإشاعات. ويبدو أن هذا الزمن أصبح زمن الزيف والآراء المزيفة المنحرفة. وما يتعرض له وزير الشؤون الدينية من هجوم دليل على ذلك. فبدون تحري وجهت له تُهم باهتة وتم ترويج إشاعات كثيرة حوله. كما يبدو أن الضوابط انعدمت بل واختفت وزالت بشكل كلي أصبح كل شيء مستباح في هذا الزمن وللحرية حدود ولها أصول ومنطق، وهي في النهاية سلوك وثقافة رفيعة وليست تهجما على الآخرين بلا ضوابط، حدود الحرية تتوقف عند حرية الآخرين، فليس باسم حرية التعبير يتم إطلاق الأكاذيب بهذه الطريقة الفجة التي لا تمت بأي صلة للحرية التي تعني المسؤولية واحترام الآخر حتى وإن كان خصما. الخصم ليس عدوا ننهال عليه بالقسوة حتى نرديه ميتا منتهيا. الخصم نواجهه بالأفكار وليس بالأكاذيب والافتراءات. هناك خصال يبدو أننا افتقدناها. ضيعنا النقاش وأصبحنا نخوض بالعنف في كل شيء.

بقلم: حميد آيت مزيان