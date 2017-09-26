اتركوا القراء يذهبون لصالون الكتاب

الحملة التي يتعرض لها محافظ صالون الجزائر الدولي للكتاب، منذ بضعة أيام، مجرد ضجيج وطحين، الغرض منها إثناء القراء على عدم التوجه لأكبر المواعيد الثقافية في الجزائر. وهو تدخل صريح في شأن يخصهم. لا أريد مناقشة أراء السيد مسعودي في هذا المقام. وحتى الذين أمضوا على بيان المقاطعة تركوا النقاش، وفضلوا الخيارات الراديكالية بغية إبعاد الجزائريين عن موعد ثقافي مُهم. فصالون الكتاب -شئنا أم أبينا-هو بمثابة البئر التي يرتوي منها القراء على مدار العام. فلماذا يقرر جماعة من الناس مكان هؤلاء القراء، ويجعلونهم يقاطعون تظاهرة مهمة؟ لماذا تصدر مثل هذه البيانات الراديكالية؟ لماذا كل هذا الخلط المتعمد؟ أتركوا القراء أحرارا في خياراتهم، وقاطعوا أنتم إن شئتم. ولا تذهبوا للصالون. فصالون الكتاب لا يوجد مثيل له. هو حدث فريد من نوعه. ومن لم يشتر كتابا أو مجموعة من الكتب خلال فترة التظاهرة، يصعب عليه إيجادها في أي مكان. الجميع يعرف حال المكتبات عندنا. قلما نجد فيها كتبا جديدة. لماذا إذن يصر أصحاب بيان المقاطعة على هذا الخيار الذي يعاقب الجميع؟ أعتقد أنه كان على هؤلاء مناقشة الأفكار بالأفكار، وليس الدعوة للمقاطعة. هذا خيار غير معقول. لا ينتج منه سوى الفراغ الثقافي.

بقلم: حميد آيت مزيان