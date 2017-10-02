بقلم: حميد آيت مزيان

مجــــــــزرة في «لاس فيغاس»

على الجالية المسلمة في أمريكا أن تنفس الصعداء، لأن منفذ مجزرة «لاس فيغاس»، ليس مُسلما، ولا ينتمي لأي جهة إسلامية. فحجم المجزرة جراء بلوغ عدد الضحايا أكثر من خمسين قتيلا، وأربعمائة جريحا، يضع ما حدث في «لاس فيغاس» في عين وسائل الإعلام الأمريكية، ولا يمر مرور الكرام. علما أن «فيغاس» تعد أكثر المدن الأمريكية انجذابا للتعامل الإيجابي مع المسلمين. حيث تم في ماي الفارط، إنشاء مواقع للتواصل الاجتماعي، مع الجالية المسلمة، كما أن الشرطيات في «فيغاس»، أصبحن يرتدين الحجاب، حينما يزرن بيوت المسلمين. كل هذا جعل مظاهر التطرف الديني غير موجودة في هذه المدينة الصحراوية التي تحولت مع مر السنين إلى منتجع حضري، يجلب إليه عشاق السمر. وكم كان الأمر سيكون مختلفا تماما، لو أن منفذ العملية ينتمي للجالية المسلمة. حتما ذلك، كان سيؤدي إلى موجة جديدة من الكراهية، والغضب، والإسلاموفوبيا في بلاد «العم سام». المجتمع الأمريكي متعوّد أكثر على الاعتداءات التي ينفذها أفراد ينتمون لحركات متطرفة، ويعتبرها جزء من تاريخه العنيف بعد انتهاء الحرب الأهلية سنة 1865، واغتيال الرئيس أبراهام لينكولن، على غرار حركة «كو كلوكس كلان» (يبلغ عدد أعضائها ستة ملايين عنصرا)، التي تدعي نقاء العنصر الأبيض. فالعنف في أمريكا وارد، وهو ظاهرة منتشرة بكثرة، في مجتمع كثيرا ما ينام ويستيقظ على المجازر.