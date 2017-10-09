عودة «الحركى»

لم يخطئ الذين يعتقدون أن مسألة «الحركى»، أصبحت شأنا فرنسيا. فالجزائر انتهت مع هذا الملف حينما قرر أتباع الاستعمار اللحاق به، ومحاربة إخوانهم. فمن حق هؤلاء أن يطالبوا فرنسا بحقوقهم، لكن الشيء المرفوض هو حينما يصل بهم الأمر لدرجة السعي للانتقام من الجزائر، مثلما حدث أول أمس، في عدد من البلديات الفرنسية. هذا أمر غير مقبول، لأنه لم يعد هناك رباط يربط هؤلاء بالجزائر. فذلك الرباط انقطع نهائيا، وانفصم، منذ ارتدائهم اللباس العسكري الفرنسي، ومغادرتهم البلاد نحو فرنسا. تعالت أصوات في التسعينات، تطالب الجزائر بالتعامل مع «الحركى»، تعاملا مُختلفا، وحتى العفو عنهم نظير ما اقترفوه في حق إخوانهم، وبلدهم. كانت تلك الأصوات تطالب الجزائر بمصالحة مع التاريخ، تسير مع المصالحة الوطنية، لكن الرد الرسمي جاء مباشرة على شكل تذكير بما فعلته فرنسا (الحرة) مع المتعاونين مع النازية خلال الحرب العالمية الثانية. فهؤلاء هم «حركى» فرنسا، فهل يصدر عفوا فرنسيا في حقهم ذات يوم؟ طبعا الجواب هو بالنفي، لأن فرنسا ترفض لحد الآن أي تعامل ايجابي مع من تعتبرهم خونة، ومتواطئون مع حكومة هتلر النازية. وأكثر من هذا، ما تزال ترفض أي نقد قد يوجه للثورة الفرنسية، فكيف تسمح بالمساس بذاكرتها القريبة. فالمتحالف مع النازية يبقى «خائنا»، بالنسبة إليها، لكنها تريد من الطرف الجزائري أن يتعامل بشكل مغاير مع «الحركى».