بقلم: حميد آيت مزيان

عائق آخر في وجه المغرب الكبير

ستبقى الجزائر بعيدة عن التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولن تفعل ذلك. لأن المسألة تتعلق بقضية مبادئ. على المرء أن يتساءل كيف يتم بناء المغرب الكبير مع الجار الغربي، وهو يستضيف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، «أمير بيريتز»، ويدعوه إلى أراضيه، رغم أنه متهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية في حق الشعب الفلسطيني. كيف يتحدث من يستضيف «بيريتز»، عن بناء شيء مشترك، ثم يقول إنه هناك عوائق لبناء المغرب الكبير، ويحمّل الجزائر مسؤولية الإخفاق في تحقيق هذا الصرح. في الجزائر قرارات سياسية في ما يتعلق بالعلاقات الدولية، تسير وفق مبادئ تاريخية، ووفق تصورات شعبية لا يمكن الحياد عنها مهما كان. فهذا البلد يبقى بلد المواقف الرافضة لأي تطبيع مع الكيان الصهيوني، وسيظل الأمر كذلك، لأنه عبارة عن مبدأ، وعن معطى تاريخي لا يمكن أن يتغير. تسير السياسة الخارجية في الجزائر بالتوافق مع الخيارات الشعبية. والجزائر، ليست بالبلد الذي يضرب عرض الحائط تطلعات مواطنيها حين يتعلق الأمر بالعلاقة مع الكيان الصهيوني. ينبع كل هذا من الارتباط الوثيق بإرث حرب التحرير، وبالمبادئ التي قامت عليها الثورة، بحيث يتم النظر إلى تطلعات الشعب الفلسطيني نظرة إيجابية لا يمكن الدوس عنها، وتجاوزها من أجل مصالح ذاتية.