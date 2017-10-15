بقلم: حميد آيت مزيان

جريمة على ضفاف نهر «السين»

لم يخطأ المؤرخ الفرنسي, أوليفيي لوكور غراندميزون, لما صرح أول أمس, أن فرنسا مجبرة على «إصلاح الضرر», بالنسبة لأحداث 17 أكتوبر 1961, وأنها مسؤولة عن مئات الضحايا الذين ألقت بهم شرطة السفاح «موريس بابون» في عمق نهر السين, بعد الساعة الثامنة ليلا من ذلك اليوم. هذه الجريمة الفظيعة, التي طالما يتناولها المؤرخين الفرنسيين, ستقبى بمثابة جريمة دولة تتحملها فرنسا برمتها, فهي فعلا مؤسساتيا, وليست مجرد أحداث تسبب فيها رئيس شرطة باريس, «بابون», الذي خرج من عمق تاريخ فرنسا المتحالفة مع النازية, حينما كان أحد أعمدة نظام «بيتان» الموالي لهتلر. إن ما جرى في باريس, خلال مظاهرات 17 أكتوبر 1961, لا يمكن النظر إليه كحادثة عادية, بل هي «جريمة» حقيقية, ومحاولة إبادة, وفق ما توصل إليه كثير من المؤرخين الفرنسيين الجادين, بما في ذلك المؤرخ الراحل «جان لوك اينودي», الذي يعد أول مؤرخ فرنسي يكشف بالأرقام حجم الجريمة التي ارتكبتها شرطة موريس بابون في هذا اليوم الدموي الفظيع, ضد متظاهرين جزائريين خرجوا إلى الشوارع في احتجاجات سلمية, بغية استنكار فرض حظر التجوال على العمال المهاجرين في باريس وفي غيرها من المدن الفرنسية, والذي أصدره «بابون »5 janvier. التاريخ, لن ينسى, مثل هذه الأحداث الأليمة التي تضاف لسجل استعماري أسود.