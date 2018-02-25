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أشرف على افتتاح فعاليات مهرجان الفيلم الأمازيغي بتيزي وزو

ميهوبي يصر على دعم الثقافة الأمازيغية ويدعو إلى الإنتاج بها

  25 فيفري 2018 - 10:45   قرئ 30 مرة   0 تعليق   الأخيرة
ميهوبي يصر على دعم الثقافة الأمازيغية ويدعو إلى الإنتاج بها

أشرف وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، عن افتتاح الطبعة السادسة عشر للمهرجان الثقافي الوطني للفيلم الأمازيغي بعاصمة « جرجرة » بعد أن أكد من قبل أن هذا الموعد لن يشطب من قائمة المهرجانات التي تعزز الوسط الثقافي في الجزائري وسيظل من بين الأحداث التي ستدعمها مصالحه ماديا ومعنويا رغم أن طبعة تأخرت مدة شهرين تقريبا.
بحضور السلطات المحلية، وكذا مديرة الثقافة لولاية تيزي وزو نبيلة قومزيان، تم الإعلان عن انطلاق فعاليات مهرجان الفيلم الأمازيغي، ورغم أن عدد الأفلام التي ستتنافس على « الزيتونة الذهبية » تقلصت إلى 17 فيلما فقط عوض 43 فيلما، إلا أن الأولوية منحها المنظمون -كما صرح محافظ المهرجان فريد محيوت- للنوعية ووقت التسامح مع الرداءة قد ولى، وسيتم عرض فيلمين يوميا طيلة الـ 4 أيام التي يدومها المهرجان فيما حدد سعر الدخول بـ دج للفرد في تصرف يؤكد عزم السلطات على جعل المواعيد الثقافية مصدرا لمداخيل تعزز بها ميزانية الدولة والقطيعة مع التصرفات السابقة التي أبقتها مجرد أعمال وشخصيات تترك بصماتها دون تسجيل أرباح تذكر. جدير بالذكر، أنه وبالإضافة إلى دار الثقافة مولود معمري الذي يحتضن عروض الأفلام المعنية بالمنافسة الرسمية، ستكون هناك برمجة لأفلام أخرى بكل من دراع بن خدة، تيقزيرت، الأربعاء نايت ايراتن، عين الحمام وعزازقة.

ز.أيت سعيد

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