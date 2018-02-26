فيما خصصت ميزانية 8,9 مليار دينار لوزارة الثقافة هذا العام

91 مليون دينار لتسيير المحافظة السامية للأمازيغية

وردت في الجريدة الرسمية الأرقام المتعلقة بالميزانيات والحصص المالية المخصصة لوزارة الثقافة والهيئات التابعة لها والخاضعة لتوجيهاتها المختلفة، حيث تبين أن مبنى هضبة العناصر خصص من ميزانية هذا العام 8,9 مليار دينار، يوزع جزء منها على مختلف المؤسسات التي تنشط في الوسط الثقافي عبر الوطن، والتحدي الأكبر هو إسماع صوت الجزائر في كل المواعيد المحلية والدولية بأعمال مبدعيها في مختلف المجالات.



خصصت للمركز الإسلامي الأعلى الذي تأسس بموجب المادة 171 من دستور1996 في هذه السنة 323 مليون دينار، أما المركز الثقافي الإسلامي بباريس الذي نشط بمنطقة كريتاي الفرنسية وهو الواجهة الثقافية للجزائر في عاصمة الأضواء سيسيّر خلال 2018 بـ 140 مليون دينار ستخصم من ميزانية وزارة الخارجية، أما قصر الثقافة مفدي زكرياء والمكتبات العمومية المخصصة للقراءة ستقتسم ميزانية قدرها 2,5 مليار دينار تخصم من ميزانية وزارة الثقافة، التي تمنح بدورها مبلغا قدره 2 مليار دينار لدور الثقافة، و مليون سنتيم للمتاحف العمومية أما المدرسة العليا للفنون الجميلة التي تتطلع لتجاوز العراقيل التي تصادفها سنويا خصوصا ما تعلق بعدم الاعتراف بالشهادات المحصل عليها خصصت لها ميزانية تقدر بـ 534 مليون دينار

وخصصت الدولة ميزانية تفوق قيمتها مليون دينار للمحافظة السامية للأمازيغية مقتطعة من الميزانية السنوية المخصصة لرئاسة الجمهورية، على اعتبار أن هيئة «عصاد» تابعة للرئاسة، وسيتولى الأمين العام لها تسيير هذا الاعتماد.

ز. أيت سعيد