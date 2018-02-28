قضية اتفاق الصيد البحري المغربي - الأوربي

المحكمة الأوروبية تفصل لصالح الصحراء الغربية

أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها القضائي، أمس، بخصوص اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي مؤكدة أن صحته مرتبطة بعدم تطبيقه على المياه الإقليمية الصحراوية.



وأشارت المحكمة في بيان لها، أن الاتفاق والبروتوكول يشيران إلى أن تطبيقهما يتم فقط في «المياه الإقليمية للمغرب»، وبالتالي فإن «المحكمة تخلص إلى أنه ما دام إقليم الصحراء الغربية ليس جزءا من إقليم المملكة المغربية، فإن المياه الإقليمية للصحراء الغربية لا تقع ضمن منطقة الصيد المغربية المستهدفة من قبل اتفاق الصيد.»

ورأت المحكمة كذلك أن «إدراج منطقة الصحراء الغربية في مجال تطبيق اتفاق الصيد سيشكل خرقا للعديد من قواعد القانون الدولي العام المطبق في العلاقات بين الاتحاد والمملكة المغربية، لاسيما مبدأ تقرير المصير.»

وذكرت المحكمة بظروف الدعوى المرفوعة من قبل الحملة البريطانية للصحراء الغربية، حيث أشارت إلى أن هذه المنظمة البريطانية سبق لها أن رفعت دعوى ضد حكومة بلادها بخصوص شرعية تطبيق هذا الاتفاق على المياه الإقليمية للصحراء الغربية.

زكية أيت سعيد