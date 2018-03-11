موجهة لفائدة رؤساء مكاتب الاتصال الوطنية للدول الأعضاء

انطلاق الدورة التكوينية الثانية غدا لتجسيد مخطط عمل «أفريبول»

ستنطلق غدا الدورة التكوينية الثانية المخصصة لأعضاء الدول الناطقة باللغة الإنجليزية تحت إشراف رئيس آلية التعاون الشرطي الإفريقي، السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، والتي كانت قد افتتحت من قبل «أحمد طارق شريف»، المدير التنفيذي لأفريبول: الدورة التكوينية لرؤساء مكاتب الاتصال الوطنية للدول الأعضاء بداية من الـ11 من الشهر الجاري بحضور رؤساء مكاتب الاتصال الوطنية، خبراء أفريبول، وإطارات الأمن الوطني.

اجتماعات الدورة التكوينية هذه جاءت على مرحلتين، حيث خصصت الدورة الأولى لأعضاء الدول الناطقة باللغة الفرنسية يومي 11 و12 من الشهر الجاري لتليها اجتماعات الدورة الثانية المخصصة لأعضاء الدول الناطقة باللغة الإنجليزية والتي ستنطلق بداية من غد، وسيتم خلالها التعرف على مهام رؤساء مكاتب الاتصالات الوطنية، حتى يقوموا بواجباتهم على أحسن وجه، الاطلاع على نظام الاتصال (AFSICOM) المصمم من قبل خبراء الأمن الوطني وكيفية استخدامه، وهو النظام الذي يسمح بنقل وتبادل المعطيات والبيانات بالصورة والصوت. للإشارة فإن هذه الاجتماعات تأتي في إطار تنفيذ برامج عمل أفريبول، لا سيما في شقه المتعلق بالتكوين وإثراء المعرفة وتبادل الخبرات، بين ممثلي الدول الأعضاء، كما يتم العمل على وضع أرضية تعاون واتصال تسمح بالتنسيق المباشر من أجل التصدي لمختلف الجرائم.

منيرة ابتسام طوبالي