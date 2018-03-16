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على هامش افتتاح قاعة سينما "افريقيا"

ميهوبي يؤكد تمويل الدولة للأفلام المنجزة بالجزائر

  17 مارس 2018 - 15:58   قرئ 37 مرة   0 تعليق   الأخيرة
ميهوبي يؤكد تمويل الدولة للأفلام المنجزة بالجزائر

قال وير الثقافة، عز الدين ميهوبي، خلال حضوره الافنتاح الرسمي لقاعة "سينما افريقيا" إن مصالحة ستواصل سيواصلون دعم الفن السابع الجزائري، مشيرا في حديثه إلى الأفلام التي تنجز محليا وكذا السينما الناطقة بالأمازيغية  بعيدا عن المشاريع السينمائية التي تصور خارجها مؤكدا أنها لن تستفيد من تمويل الدولة.  

أشار ميهوبي إلى اهتمام القطاع الذي يشرف عليه بالتكوين خاصة وانهم يسعون على اعطاء حيز اكبر واعادة انعاش القطاع السينمائي ومواكبة تطورات الفن السابع، ويأتي هذا بعد الاشواط الكبيرة التي قطعتها السينما الجزائرية لأكثر من 50 سنة والذي يتوجب -حسبه- الاستفاده من هذا الارث. واستحسن في ذات السياق الخطوة التي قام بها البعض  في الاستثمار في الحقل الثقافي. واكد على جاهزية الدولة والاع في دعم وتنويل اصحاب المشاريع الاستثمار ية وكذا مشاريع انتاج استوديوهات و مؤسسات للإنتاج وكل هذا يدخل في سعيهم لإعادة صورة الجزائر سينيمائيا. كما تشتر الى نيتهم في الأخذ بيد الشباب الطامح في ولوج عالم الفن السابع. وقد خص وزير الثقافة عزالدين ميهوبي تكريم للفنان القدير طه العامري الذي استحسن الالتفاتة واعتبر إعادة فتخ "سينما افريقيا" مكسبا للساحة الثقافية والسينمائية بشكل خاص، كما استفاد العديد من المخرجين من اكريمات على غرار احمد راشدي، لا عيني شافيا بودراع، مصطفئ برور، فريدة صابونجي وهيبة زكال، حلمي محمد، واخرون من مخرجبن وممثلين. وقد سجل حضور الافتتاحالتي اشرفت عليه جمعية "أضواء" عدد من المخرجين، الممثلين وكذا ممثلين عن السلطات المحلية.

نوال الهواري 

 

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