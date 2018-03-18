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سيعيشون تجربة فريدة وثرية لمدة 6 أيام

«برندت الجزائر» تشرك أطفالا جزائريين في تجربة مخيم «الريال»

  21 مارس 2018 - 11:39   قرئ 12 مرة   0 تعليق   الأخيرة
«برندت الجزائر» تشرك أطفالا جزائريين في تجربة مخيم «الريال»

 منحت «Brandt الجزائر» عطلة مميزة لمجموعة من الأطفال إلى «مخيم ريال مدريد» بعد ثلاثي طويل من الجهد المدرسي في رحلة أحلام تنظم بالتعاون مع وكالة «NASA Media « بالشراكة مع «Avantages Events Maghreb» الشريك الحصري لمؤسسة Real Madrid Campus Expérience  الجزائر، وهذا في الفترة ما بين 18 إلى 24 مارس 2018 في مدريد بإسبانيا.

تعتبر تجربة «Real Madrid Campus» معسكرا لكرة القدم تقدم للاعبين الشباب فرصة فريدة للتدرب تحت إشراف أحد أكثر الأندية تتويجا في العالم، وهو «ريال مدريد»، هذا المعسكر سيكون مفتوحا أمام الشباب الجزائري الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و13 سنة، الذين سيعيشون تجربة ثرية وفريدة من نوعها مدة 6 أيام، من خلال الجمع بين الرياضة وبرنامج متنوع من أنشطة تعليمية ممتعة ومبتكرة في نفس الوقت، مرتكزة على القيم الأساسية لنادي ريال مدريد، وهي الريادة، العمل الجماعي، احترام الآخرين، والتضامن.
بهذه المبادرة فإن «Brandt الجزائر» ستحقق حلم 15 طفلا من خلال تمكينهم من عيش تجربة العمر في الرياضة والتي لن ينسوها أبدا، وتسمح لهم ليس فقط بإبراز مواهبهم الكروية، وإنما بالاحتكاك مع الشباب من مختلف بلدان العالم في إطار مثالي، وإتاحة الفرصة لهم لحضور مباراة ريال مدريد ضد فريق «جيرونا» بدعوة من «مخيم ريال مدريد». وبالإضافة إلى ذلك، ستتم دعوة ممثلي التشكيلة إلى حفل تنظمه القنصلية الجزائرية في مدريد تكريما لهم بمناسبة تنظيم هذا الحدث ولتعزيز مثل هذه المبادرات.
ل.ع

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