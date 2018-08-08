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الرئيس مسدوي توعدهن بعقوبات قاسية

لاعبات من المنتخب الوطني للكاراتي يفجرن قنبلة في الاتحادية

  10 أوت 2018 - 16:08   قرئ 76 مرة   0 تعليق   الأخيرة
لاعبات من المنتخب الوطني للكاراتي يفجرن قنبلة في الاتحادية

-     ثلاثي الخضر: "أزحنا ظلما من المشاركة في دورة رواندا"

وجهت ثلاث لاعبات من المنتخب الوطني للكاراتي اتهامات خطيرة لرئيس الاتحادية الجزائرية للعبة، بخصوص القائمة المعنية بتمثيل الجزائر في البطولة الإفريقية نهاية الشهر الجاري، مطالبين وزير الشباب والرياضة محمد حطاب بالتدخل لإيقاف التجاوزات، ونشرت مصارعات المنتخب الوطني، حاج سعيد كاميليا، مولود ياسمين وبجال سلمى، ليلة الخميس إلى الجمعة، "فيديو" على موقع التواصل الاجتماعي، يشتكين الظلم الذي تعرضن له من قبل الاتحادية بعد استبعادهن من المشاركة في البطولة الإفريقية للكاراتي في 31 أوت الجاري برواندا، والاعتماد بالمقابل على  المنتخب الثاني الذي تأسس قبل شهر فقط على المنافسة، وهو الأمر الذي اعتبروه تجاوزا خطيرا بسبب الطريقة التي تم اعتمادها حتى يحرمن من الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني، رغم أنهن لاعبات دوليات وسبق لهن تشريف الجزائر في المحافل الدولية، كما ناشدن الوزير  حطاب للتدخل وإنصافهن بعدما تعرضن للظلم، ومن جانبه، لم يتأخر رئيس الاتحادية الجزائرية للعبة سليمان مسدوي، للرد على لاعبات المنتخب الوطني، مهددا إياهن بالعقوبات بعد الفيديو الذي اعتبره تجاوزا غير مقبول، ولم يجد مسدوي ما يدافع به عن نفسه سوى القول أن المديرية الفنية هي التي اختارت الاعتماد على الرياضيين الذين تحصلوا على المرتبتين الثانية والثالثة على المستوى البطولة الوطنية، حتى يمثلوا الجزائر قاريا، مشيرا إلى أنه اجتمع بهم مرتين وشرح لهم مخطط الاتحادية، وختم كلامه بـ "صحيح أنهن يتواجدن في المنتخب منذ 10 سنوات، ونعرف مستواهم جيدا، لكننا نطمح لضخ دماء جديدة حتى يكونوا في المستوى العالمي، وما قمن به أمر غير مقوبل ولن نسمح بمثل هذه التصرفات والتجاوزات"

محمد لمين صحراوي

 

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