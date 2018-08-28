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في الذكرى المئوية لميلادهبتيزي وزو

قضية إعادة الاعتبار للفنان سليمان عازم تعود إلى الواجهة

  28 أوت 2018 - 19:09   قرئ 75 مرة   0 تعليق   الأخيرة
قضية إعادة الاعتبار للفنان سليمان عازم تعود إلى الواجهة

عادت قضية إعادة الاعتبار للفنان، سليمان عازم، في ذكرى إحياء مئوية ميلاده، من جديد لتطفو على السطح، حيث شكلت القضية محور برنامج الاحتفالية التي احتضنتها، أمس، بلدية أغني قغران والتي تتواصل فعالياتها على مدار أسبوع كامل في مرحلة أولى قبل أن تجوب العديد من ولايات الوطن لتختم نهاية أوت 2019 .

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عرف الاحتفال بمئوية الفنان سليمان عازم غيابا كليا لممثلي السلطات العمومية ما يدل عن عدم استعدادها رد الاعتبار لهذا الرجل الذي يحظى باحترام كبير في الأوساط الشعبية والمعروف برصيده الفني الثري ودفاعه عن القضايا الوطنية، إذ اقتصر الحضور في اليوم الأول من الاحتفالية على المنتخبين المحليين من ممثلي المجلس الشعبي البلدي، الولائي ونواب عن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وممثل الأكاديمية البربرية  أقراو إمازيغن محند سعدي الذي أدلى بشهاداته حول إسهام سليمان عازم في النضال من أجل اللغة والهوية الأمازيغية في ديار المهجر.

وصرح رئيس المجلس الشعبي البلدي فريد بشوش أن قضية إعادة الاعتبار للفنان هي الهدف الرئيسي للمئوية عبر نفض الغبار عن مسيرته ورفع الظلم عن شخصه وإنصافه، هذا قبل أن يؤكد على أن الأوساط الشعبية سبق لها وأن قامت برد الجميل لهذا الرجل وذلك منذ فترة باحتضان هذا الفنان من خلال أغانيه وبالتوافد الغفير للجماهير على مسقط رأسه تخليدا لذكراه.

ومن المنتظر أن تشهد الاحتفالية بمئوية الفنان تنظيم عدة نشاطات ثقافية ورياضية، حيث استهل اليوم الأول بوضع اكليل من الزهور بمنزله العائلي بحضور ابنة أخيه، مع إعطاء إشارة انطلاق الأسبوع الثقافي للاحتفالية مع الترحم على الفنان المغتال معطوب الوناس بمسقط رأسه توريرث موسى الذي فضلت لجنة التنظيم تكريمه بإهدائه هذه المئوية عرفانا بعطائه الفني الثري.

كما أدرجت على امتداد أسبوع كامل وإلى غاية الفاتح من سبتمبر العديد من المحاضرات من إلقاء أساتذة جامعيين ومختصين على غرار سعيد شماخ، مولود لوناوسي، أعراب أكني، حند سعدي وأرزقي حموم. هذا إلى جانب برمجت ثلاثة حفلات فنية من تنشيط كوكبة من الفنانين مثل الفنانة القديرة مليكة دومران، حسان أحريس، جمال كالون، لاني رابح، حسناوي أمشطوح، فضلا عن مجموعة من الفنانين الشباب على غرار أمل زان وأرزقي وعلي، ناهيك عن تنظيم دورة كروية تحمل اسم الفنان الذي ولد في 19 سبتمبر1918 ببلدية أغني قغران بدائرة واضية وتوفي في 28 جانفي 1983 في بلدة مواساك الفرنسية عن عمر يناهز 64 عاما.

أغيلاس. ب

 

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