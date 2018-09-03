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قاوم المرض إلى آخر نفس قبل أن ينال منه

أيقونة الفن العصري جمال علام" في ذمة الله

  15 سبتمبر 2018 - 15:30   قرئ 67 مرة   0 تعليق   الأخيرة
أيقونة الفن العصري جمال علام" في ذمة الله

رحل من تغنى بجمال "يما قورايا" والجزائر وساهم في عصرنة الأغنية القبائلية ولم يصمد لمرض أنهك جسده رغم مقاومته وتمسكه بالحياة وعدم الظهور بموقف الضعيف. انطفأت شمعة "جمال علام" بعد عطاء دام سنين عديدة تقاس قيمتها بتلك الكنوز الموسيقية التي ستشهد له بالعبقرية الفنية التي احتك بها بجيل من الفنانين الذين يدركون اليوم، أنقمم الصومام فقدت فيه الرجل الذي لم يكتشف الفن صدفة بل آرهق نفسه كثيرا لترث الأجيال الصاعدة روائع لا تندثر.  

على طريقة "جورج موستاكي" و"براسنس"، ودعنا جمال علام، ولن نجد من يطربنا بروائع "قتلاتو"، "مرا أديوغال"، "ثامغارث"، "ساليمو".. وغيرها، من 1973 إلى ألبوم لم يكتب له أن يرى النور أين فضل العودة إلى نصوص أدباء فقدتهم ساحة الإبداع على غرار "كاتب ياسين"، سجله وكان يسعى إلى إطلاقه مع إصدار كتاب جديد يورخ لمسيرته الفنية.

لم يكن جمال علام رجل المكاتب ولم تغره المسؤوليات فقة تم اقتراحه لتولي إدارة دار الثقافة"مالك بوقرموح" لبجاية إلا أنه رفض مفضلا تلك الخدمات التي قدمها للفن بحنجرته، حاملا عناوين تتغنى بالسلام٫التسامح، التعايش، الحرية، العدالة، النضال، الهوية، وحقوق المرأة.

تعامل مع المايسترو صافي بوتلة، فكانت "جوهرة" خير نشيد للجزائر و"البهجة" بقامات الشعبي، وذكريات الحي العتيق "القصبة". 

وإثر هذا الخبر الذي وضع الساحة الفنية في حداد، أياما فقط بعد رحيل أيقونة "الروك" الجزائري، رشيد طه، كتب وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي على حسابه الشخصي في تويتر قائلا " تلقيت الآن من الفنان الجزائري المغترب صافي بوتلة خبرا محزنا مفاده أن الفنان الجزائري الكبير جمال علام انتقل إلى جوار ربه بعد معاناة طويلة مع المرض، في أحد مستشفيات باريس عن 71 عاما.

وبهذه المناسبة الأليمة نعزي أنفسنا وعائلة الفقيد والأسرة الثقافية.

إنَّا لله وإنا إليه راجعون."   

ز. أيت سعيد

 

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