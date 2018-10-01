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لابوهام اخر ما أدى مع الفنان الجزائري ايدير

رحيل شارل أزنافور

  01 أكتوبر 2018 - 18:33   قرئ 32 مرة   0 تعليق   الأخيرة
رحيل شارل أزنافور

كان يريد زيارة الجزائر رفقة حفيدته ليلي ذات الأصول الجزائرية

لقب في زمن الفن الجميل، بـ  فرانك سيناترا فرنسا، الرجل الذي نظم 1200 أغنية في مسيرة فنية كتب فيها أشعاره بلغة  موليير وثماني لغات أخرى، انطفأت شمعة  أزنافور صاحب رائعة  لابوهام التي نبضت بها قلوب العشاق في الستينات ورددتها أجيال متعاقبة اكتشفت فيها عبقرية ابن أرمينيا الذي دفعته إلى ساحة النجومية الخالدة  إيديف بياف فكانت الانطلاقة بجولة عام 1964 في الولايات المتحدة الأمريكية قبل التحليق عاليا في سماء الشهرة وطرق أبواب العالمية.

 

رحل الفنان الذي ساند الجزائر في محنتها خلال الثورة التحريرية،  فكان سندا للشعب الجزائري وكان من الذين نددوا بتعذيب الجزائريين المكافحين منأجل استرجاع سيادة بلدهم، وكيف يدور ظهره لقضية عادلة وهو الذي لم ينس جروح  إبادة الأرمن التي ارتكبها الأتراك في حق أبناء بلده عام 1915. من رحلة والديه واستقرارهما بفرنسا، إلى عام ميلاده في 1924 حيث ظلت  باريس قصة حب خالدة تعلق بشوارعها، كسب تقدير واحترام سكانها، وطار منها في فضاء الفن بعلو كعبه ينسج الألحان العذبة ولم يكن يوما رافضا للغير بل اقترب من جميع أقطاب الفن في العالم. عبر فى بيروت عن أمنيته الغناء مع فيروز فى ثنائى مشترك باللغة العربية، واحتك بالثقافة الأمازيغية حين قبل مع الفنان إيدير في ألبومه الأخير، حيث أديا معا أغنيته الشهيرة لابوهام، الأغنية التي تستنطق ذكريات الشباب بشارع في الدائرة الثانية لباريس، فرددها العشاق كنشيد يخلد قصص العفوية والصداقة.

قصته مع الجزائر تتعلق كذلك بحفيدته  ليلى ابنة نجله  جون-رشيد ذو الأصول الجزائرية، الموسيقي والممثل الذي شارك في عدة أفلام مناهضة للإستعمار، وحرم الجزائريون من طرب الأسطورة في 2007 حين وجهت له دعوة للغناء أمامهم في الجزائر إلا زن الحفل ألغي في اخر لحظة بعد إعلانه عدم المجيء في أخر لحظة.  أغنية  لابوهام أعاد العديد من الفنانين آداءها فكانت بمثابة  نشيد العشاق بامتياز عبر الأزمنة المتعاقبة وظل أزنافور الشاب الخالد رغم ثقل السنوات. 

أزنافور تحصل على الجنسية الأرمينية في 2008، وكان سفيرا له في العديد من المحافل الدولية ولم ينكر يوما فضل شعب عاش بآلام الماضي على مسيرته فكان الفرنسي الذي افتخر بأصوله رغم أمن مهده الباريسي فتح له كل الأبواب لبزوغ نجمه الغنائي  

انطفأت الشموع بعد أن أطرب 94 بلدا وباع 100 مليون أسطوانة، وتقام السفرية الأخيرة للأسطورة  كما أقيمت لـ  بياف،  براسنس، وعمالقة الفن في العالم

ز. أيت سعيد

 

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