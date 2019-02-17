﻿حصيلة الحماية المدنية في الفترة ما بين 14 و16 فيفري

وفاة 10 أشخاص خلال 48 ساعة عبر طرقات الوطن

توفي عشرة أشخاص وأصيب 23 أخرين في حوادث المرور عبر طرقات الوطن في الفترة الممتدة بين 14 إلى 16 فيفري، حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أمس .

أوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية عين تموشنت بوفاة شخصين و إصابة 07 أخرين بجروح على إثر حادثي مرور، مشيرا إلى تسجيل وفاة أربعة أشخاص من عائلة واحدة مختنقين بغاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة داخل منزلهم الكائن بحي جبل الجرف ببلدية تبسة، كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ 12 شخصا اختنقوا جراء استنشاقهم لهذا الغاز. من جهة أخرى، سجلت وحدات الحماية المدنية خلال أسبوع وفاة 6 أشخاص وإصابة 355 آخرين على مستوى المناطق الحضرية. للعلم فإن حصيلة المديرية العامة للحماية المدنية المتعلقة بالاختناقات بغاز أحادي الكربون الخطير من الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى غاية أمس سجلت وفاة 75 شخصا وإنقاذ وإسعاف 793 أخرين.