تتكون من 3 أشخاص

درك العاصمة يطيح بعصابة سرقة المواشي في الدويرة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، أول أمس، من الإطاحة بعصابة تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة، يحترفون سرقة المواشي تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء بالدكاكنة على مستوى بلدية الدويرة، حسبما عُلم من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر.

وفقا لبيان صادر عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، فإن هذه العصابة التي انطلقت في نشاطها الإجرامي مستغلة موسم بيع الأضاحي لاستهداف الموالين والمكونة من 3 أفراد من المسبوقين قضائيا، كانت تحترف سرقة المواشي تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء على مستوى ولايات الوسط، وهي الجزائر العاصمة والبليدة والبويرة، حيث تم توقيف أفرادها أول أمس، بعد ورود معلومات إلى مصالح الدرك بواسطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر 10.55. جاء في البيان ذاتها، أن مصالح الدرك تلقت مكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين مفادها وجود سيارة مشبوهة على متنها 3 أشخاص تجوب أزقة وأحياء منطقة الدكاكنة، وغير معروفة لدى أصحاب الحي، ليتم توقيفهم من طرف الدرك الوطني، وتبين أن أفراد العصابة متعودون على سرقة المواشي في هذا الموسم، وأشار البيان، إلى مثول أفراد العصابة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة لتورطهم في جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة تحت طائلة التهديد.