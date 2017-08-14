بعد أن أعلنت عن حل حكومتها في غزة.. وحركة فتح ترحب

حماس تعود إلى حضن الدولة الفلسطينية

بعدما أعلنت حركة حماس، صباح أمس، عن حل اللجنة الإدارية لقطاع غزة، رحبت حركة فتح بالخطوة، مؤكدة أن الأيام المقبلة ستشهد خطوات عملية لبدء حكومة الوفاق عملها في غزة، والتي تأتي بعد اجتماعات مطولة عقدت بين وفد حركة فتح الموجود في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير خالد فوزي، التي تم فيها استعراض الجهود المتواصلة التي قامت بها مصر، والتي كان آخرها لقاءاتهم مع قيادة حركة حماس التي أدت إلى إصدار حركة حماس بيانا أعلنت فيه صباح الأحد، عن قرار حل اللجنة الإدارية التي سبق أن شكلتها في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق الوطني إلى العودة لممارسة أعمالها الطبيعية في القطاع، والموافقة على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وكالات

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، إنه سيتم عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة بتاريخ 2011/05/05، من أجل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده باعتبار هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف الفلسطيني وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع شعبنا ثمنا غاليا نتيجة له . وعبر الأحمد عن تقديره لدور مصر الذي تواصل دون كلل أو ملل رغم الصعاب التي واجهت مسيرة بلورة اتفاق المصالحة والتفاهمات اللاحقة من أجل تحقيق هذا الهدف بإنهاء الانقسام، وقال إن الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما هو في الضفة من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم، وكانت حماس أعلنت فجر الأحد، عن حلّها حكومتها في قطاع غزة ودعت حكومة رامي الحمد الله، ومقرها رام_الله، إلى القدوم إلى القطاع لممارسة مهامها، كما أكدت موافقتها على إجراء انتخابات عامة واستعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة_فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة. وقالت الحركة إن هذه القرارات تأتي استجابة للجهود المصرية، التي جاءت تعبيرا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام. يذكر أن اتفاق_القاهرة الذي توصلت إليه حماس وفتح وبقية الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية، ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإجراء انتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وكانت حماس أعلنت عن تشكيل لجنتها الإدارية في مارس الماضي، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية مخالفة لاتفاق الشاطئ الذي بموجبه توصلت فتح وحماس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد الله، لكن بعد أشهر مرت على هذا الاتفاق لم تتمكن حكومة الحمد الله من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة.