شريط الاخبار
حماس تعود إلى حضن الدولة الفلسطينية صمت ولد علي بقسنطينة يفتح باب التأويلات ! فاعلون عموميون وخواص يؤسسون ألجيريا توريزم كلوستر سوغرال ترتقب استلام تسيير 20 محطة برية جديدة جازي تفتتح نقاط بيع جديدة في سيق وعين فكرون وراس الوادي أويحيى يبعث برسائل طمأنة للشعب ويدعوه للصبر على أعباء خيــــــــــارات الحكومة مطاعم مغلقة وتلاميذ ببطون فارغة لأكثر من 10 أيام مليون و700 ألف طالب التحقوا بالجامعات هذه السنة الغموض يكتنف رفع تسعيرة المياه العام المقبل هناك مخارج أخرى للأزمة عدا طبع النقود التفاف الشعب حول رئيسه أحسن رد على دعاة عدم الاستقرار المزمن وزارة التعليم العالي تنفي تقليص المنحة الجامعية النفط يستقر عند سعر 55.60 دولارا في انتظار تعاف نحو 60 دولارا 10 آلاف طالب ليسانس يلتحقون بجامعة الجزائر 3 إرهابي يسلم نفسه للمصالح الأمنية في جيجل بوعزقي يراهن على توسيع المساحات الزراعية إلى 9 ملايين هكتار لتحقيق الاكتفاء الذاتي إعادة بعث نشاط شرطة العمران لمراقبة سير المشاريع السكنية عائلات بكاملها تمتطي قوارب الموت بحثا عن «الإلدورادو» المفقود! قيادة الجيش في تأهب لمواجهة التهديدات الإلكترونية تنظيم الأذان لأول مرة في الجزائر وزارة السكن تنفي تحويل مساكن «عدل» إلى صيغة «أل بي أ» بن غبريت تأمر مدراءها بإيجاد حل «استعجالي» لاكتظاظ الأقسام هزة أرضية بشدة 4.7 درجات بولاية باتنة زطشي بـ عباءة الرئيس الهاوي ويقود الكرة الجزائرية إلى الهاوية تواصل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه و أزمة بطاطا جديدة في الأفق وزارة التجارة تنفي إشاعة استيراد أمعاء الخنزير لصناعة المرقاز نحو استيراد 35 ألف طن من الشعير النفط يصعد إلى 55 دولارا وتوقعات بارتفاع الطلب إلى 1.6 مليون برميل في 2018 اطمئنوا...نحن لا نكذب عليكم شلل في عملية بيع وتوزيع الكتب المدرسية بداية من اليوم نقص الكتاب المدرسي واكتظاظ كبير في مدارس تلمسان الفوضى تطبع اليوم الأخير من التسجيلات النهائية إدانة محمد فالي بـ 06 أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية أونساج تتجه لاستحداث 23 ألف مؤسسة صغيرة تدمير 12 مخبأ للإرهابيين بتيبازة و4 أخرى ببومرداس 5 ملايين جزائري قضوا موسم الاصطياف خارج الوطن ارتفاع نسبة عقود التأمين على المخاطر الفلاحية إلى 35 بالمائة بالشلف حلول ترقيعية لضمان تمدرس 500 تلميذ في الطور المتوسط بقسنطينة هامل يدعو إلى توثيق أدوات تبادل المعلومات والاتصال بين الدول لتحقيق الأمن تواتي يهدد مناضلي أفانا بالاستقالة وتأسيس حزب جديد
  1. الرئيسية
  2. الأخيرة
  3. حماس تعود إلى حضن الدولة الفلسطينية

بعد أن أعلنت عن حل حكومتها في غزة.. وحركة فتح ترحب

حماس تعود إلى حضن الدولة الفلسطينية

  17 سبتمبر 2017 - 19:01   قرئ 52 مرة   0 تعليق   الأخيرة
حماس تعود إلى حضن الدولة الفلسطينية

بعدما أعلنت حركة حماس، صباح أمس، عن حل اللجنة الإدارية لقطاع غزة، رحبت حركة فتح بالخطوة، مؤكدة أن الأيام المقبلة ستشهد خطوات عملية لبدء حكومة الوفاق عملها في غزة، والتي تأتي بعد اجتماعات مطولة عقدت بين وفد حركة فتح الموجود في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير خالد فوزي، التي تم فيها استعراض الجهود المتواصلة التي قامت بها مصر، والتي كان آخرها لقاءاتهم مع قيادة حركة حماس التي أدت إلى إصدار حركة حماس بيانا أعلنت فيه صباح الأحد، عن قرار حل اللجنة الإدارية التي سبق أن شكلتها في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق الوطني إلى العودة لممارسة أعمالها الطبيعية في القطاع، والموافقة على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وكالات

 

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد،  إنه سيتم عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة بتاريخ 2011/05/05، من أجل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده باعتبار هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف الفلسطيني وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع شعبنا ثمنا غاليا نتيجة له . وعبر الأحمد عن تقديره لدور مصر الذي تواصل دون كلل أو ملل رغم الصعاب التي واجهت مسيرة بلورة اتفاق المصالحة والتفاهمات اللاحقة من أجل تحقيق هذا الهدف بإنهاء الانقسام، وقال إن الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما هو في الضفة من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم، وكانت حماس أعلنت فجر الأحد، عن حلّها حكومتها في قطاع غزة ودعت حكومة رامي الحمد الله، ومقرها رام_الله، إلى القدوم إلى القطاع لممارسة مهامها، كما أكدت موافقتها على إجراء انتخابات عامة واستعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة_فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة. وقالت الحركة إن هذه القرارات تأتي استجابة للجهود المصرية، التي جاءت تعبيرا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام. يذكر أن اتفاق_القاهرة الذي توصلت إليه حماس وفتح وبقية الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية، ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإجراء انتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وكانت حماس أعلنت عن تشكيل لجنتها الإدارية في مارس الماضي، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية  مخالفة  لاتفاق  الشاطئ  الذي بموجبه توصلت فتح وحماس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد الله، لكن بعد أشهر مرت على هذا الاتفاق لم تتمكن حكومة الحمد الله من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة.

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الأخيرة

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات