بمشاركة حشد كبير من القادة والأكاديميين

دبي تستعد لإطلاق استشراف المستقبل عبر المنتدى الاستراتيجي العربي

تستعد إمارة دبي، العاصمة الاقتصادية للإمارات العربية المتحدة، لتنظيم المنتدى الاستراتيجي العربي، في دورته الـ 15، بمشاركة حشد كبير من القادة وكبار المسؤولين وشخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص والأكاديميين. ويقدم المنتدى الاستراتيجي العربي منذ عام 2001 استشرافات وتوقعات سنوية دقيقة حول الأحداث الهامة خلال العام، وذلك تحت توجيهات نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

يتضمن المنتدى آراء الخبراء، وبيانات موثوقة المصدر وتحليلات متعمقة بهدف تسهيل عملية جمع الخبرات العالمية لاستشراف التحديات والفرص الإقليمية المستقبلية ويجمع كبار المسؤولين الحكوميين من أنحاء الوطن العربي، فضلًا عن رواد الأعمال والأكاديميين المتميزين من ذوي التأثير. ويدعم المنتدى الاستراتيجي العربي طرق التفكير الجديدة والأبحاث المتميزة بهدف بناء وتعزيز الجيل المستقبلي من القادة خلال مرحلة استعدادهم لمواجهة التحديات المستقبلية. ويضع المنتدى موقعا إلكترونيا تحت خدمة الراغبين في المشاركة، وسيطلق منصة هذا العام حول التوقعات الجيوسياسية والاقتصادية للأحداث العالمية والإقليمية، وسوف تمكن أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص على الاستشراف الاستراتيجي