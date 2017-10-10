كانت ستكتمل فرحتها بانتصارات الجيش

سوريا تقصى من التأهل إلى المونديال وتغادر بشرف

فشل المنتخب السوري الشقيق في العودة بنتيجة إيجابية من خرجته إلى أستراليا أمس لمواجهة المنتخب المحلي في إياب الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال روسيا، غير أن أبناء الشام غادروا المنافسة مرفوعي الرأس بشهادة الجميع، بعدما فرضوا على أصحاب الأرض الاحتكام إلى الوقتين الإضافيين.

تبخرت أحلام الشعب السوري الذي أنهكته الحروب في السنوات الأخيرة في بلوغ منتخبهم الوطني نهائيات كأس العالم 2018 المزمع إجراؤها في روسيا صيف 2018، وانتهى مشوار السوريين على يد المنتخب الأسترالي بعدما سقطوا أمس في سيدني بثنائية لهدف واحد، ليقصى السوريون بعد انتهاء لقاء الذهاب في الأراضي الماليزية بهدف لمثله بحكم عدم قدرة سوريا على اللعب على أرضها نتيجة النزاع الدامي منذ 2011. وبالعودة إلى مجريات اللقاء فقد كانت المبادرة من طرف السوريين الذين افتتحوا باب التسجيل مبكرا عن طريق عمر السومة في الدقيقة 6، غير أن أصحاب الديار عدلوا عن طريق المخضرم كاهيل في الدقيقة 17، ليحتكم المنتخبان إلى الوقت الإضافي الذي شهد عودة المتألق كاهيل صاحب 37 عاما لهز الشباك السورية بهدف ثان قتل طموحات الشعب السوري في الدقيقة 109. وعرف الشوط الإضافي الثاني طرد لاعب الوسط السوري محمود المواس. وتأهلت أستراليا لمواجهة رابع تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) الشهر المقبل، في ملحق دولي مؤهل مباشرة إلى المونديال.