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كشف عن تمويل مشاريع الشراكة بدون ضمان من الدولة

أفسيو في مسعى لاستقطاب الرأسمال الكندي إلى الجزائر

  21 فيفري 2018 - 21:28   قرئ 124 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
أفسيو في مسعى لاستقطاب الرأسمال الكندي إلى الجزائر

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد سعي  أفسيو  إلى استقطاب رجال الأعمال الكنديين من أجل الاستثمار في الجزائر ومن الخبرات، خاصة في مجال التكنولوجية المتطورة، إضافة إلى تقوية الصادرات الجزائرية نحو كندا، كاشفا عن موافقة هذه الأخيرة على تمويل مشاريع الشراكة بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها الكندية بدون ضمان من الدولة.

 

أوضح حداد -على هامش الندوة الجزائرية الكندية للشراكة والتصدير- التي انعقدت بفندق الأوراسي، أمس، أن تمويل مشاريع الشراكة بين الجزائر وكندا بدون ضمان من الدولة فرصة حقيقية للحصول على التمويلات اللازمة خاصة في الظرف الاقتصادي الراهن، داعيا إلى ضرورة تنويع شركاء الجزائر الاقتصاديين، قائلا إن رجال أعمال كنديين كشفوا عن رغبتهم في الجزائر وفي عدة قطاعات، مبرزا في الوقت ذاته العوامل المساعدة لتعزيز فرص الشراكة بين البلدين والتي حصرها حداد في عامل اللغة بالإضافة إلى وجود خط جوي مباشر بين الجزائر وكندا. وأكد حداد سعي  أفسيو  إلى حث المستثمرين الكنديين للاستثمار في السوق الجزائرية من خلال ابراز التسهيلات التي تمنحها الحكومة إلى المستثمرين الأجانب.

من جهتها، قالت سفيرة كندا بالجزائر باتريشيا ماك كولا، إنها فخورة بدعم ومرافقة مجلس التنمية الكندي-الجزائري  سي دي سي أ  والذي يسعى بالدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مضيفة بأن الجزائر تحوز على فرص اقتصادية هامة بالنسبة للشركات الكندية الراغبة في الاستثمار في عدة قطاعات متعددة على غرار الطاقة، الفلاحة، التربية، تكنولوجيات الاعلام والاتصال.

وأشارت السفيرة بأن المنتدى يهدف إلى النظر في كيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين والدفع باقتصاديات الدولتين إلى المستويات المطلوبة في مجال التجارة الخارجية ونقل التكنولوجيا والمعرفة التي تتمتع بها المؤسسات الكندية نحو الشركات الجزائرية الناشطة في المجال. بشأن التبادل التجاري بين الجزائر وكندا، ذكرت السفيرة بأن  كندا فخورة بشراكتها المتينة والقوية مع الجزائر، أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر وكندا خلال 2016 بلغ 2.4 مليار دولار كندي، مشيرة إلى أن كندا تسعى جاهدة إلى رفعه خلال المراحل القادمة، قائلة في الوقت ذاته، إن الجزائر تعد أول شريك اقتصادي لكندا في إفريقيا.

لطفي العقون

 

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