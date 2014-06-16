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بعد رفضها رؤوس الأموال بشبهة تبييضها وتمويل الإرهاب

بنك الجزائر يدعو البنوك لتسهيل عمليات الإيداع والسحب

  21 فيفري 2018 - 21:32   قرئ 100 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
بنك الجزائر يدعو البنوك لتسهيل عمليات الإيداع والسحب

أمر بنك الجزائر -في تعليمة إلى البنوك- بضرورة احترام التزاماتها القانونية من خلال إضفاء مرونة أكثر على عمليات إيداع وسحب الأموال من قبل المدخرين، بإسم  قراءة تعسفية في غالب الأحيان وغير مؤسسة للقانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تلجأ شبابيك بنكية على رفض أموال تعسفيا ودون أي سند قانوني .

 

أشارت التعليمة أنه من بين مظاهر التعسف التي سجلها بنك الجزائر  التأويل القمعي من طرف بعض البنوك لتنظيم الذي يحكم فتح الحسابات البنكية والآجال المبالغ عند سحب الأموال ، أين دعا البنوك لعدم طلب أي معلومة خارج تلك المتعلقة بهوية الزبون عند أي عملية إيداع كما دعت البنوك إلى  التحلي بالحكمة في التعامل مع طلبات سحب الأموال ، مشددا على ضرورة تطبيق القوانين الخاصة بإيداع وتوطين الأموال بعد تسجيل رفض تحويلات بطريقة تعسفية من طرف بعض لبنوك تحت غطاء  تبييض الأموال ودعم الإرهاب  رغم عدم وجود أي دلائل أو إجراءات قانونية ضدهم، مشيرا أن هذه الإجراءات التقييدية تتعلق بوجه خاص بفتح الحسابات وقبول الودائع و  التأخيرات المفرطة  في توفير الأموال، ودعا البنك المركزي مختلف البنوك إلى بذل المزيد من الجهد لتوفير الأموال للعملاء، داعية الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية إلى القيام ببرامج التدريب وإجراءات التوعية، من أجل تطوير الخدمات المصرفية والمالية بكفاءة واستدامة، مشددا على ضرورة لعب هذه المؤسسات دور الوساطة المصرفية والمشاركة الواسعة من مختلف الجهات الفاعلة، لدعم الجهود الرامية إلى تنويع وتنمية الاقتصاد الوطني، كما دعت التعليمة البنوك إلى السعي لتحصيل أكبر عدد من الأموال المتداولة في السوق السوداء مذكرة بالقرارات الاقتصادية للحكومة بفتح البنوك أبوابها لاستقبال أموال السوق السوداء مقابل اقتطاع 7 بالمائة منها، خاصة بعد تصريحات محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، الذي أكد أن الأموال المتداولة خارج دائرة البنوك ارتفعت إلى سقف مخيف يقدر بـ4780 مليار دينار.

أسامة سبع

 

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