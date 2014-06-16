من أجل تنظيم الإنتاج وتحقيق جودة في المنتوج

تنصيب الفرع المهني لزراعة الزيتون بتيزي وزو

أعلنت مديرية الفلاحة عن ميلاد الفرع المحلي لمهنيي زراعة الزيتون بولاية تيزي وزو، في أول خطوة منها لتنظيم الفرع من ناحية الإنتاج، النوعية، التسويق وكذا التصدير، وهو الفرع المهني الثاني الذي يتم تنصيبه بعد الأول المتعلق بفرع إنتاج الحليب.

تمت عملية تنصيب لجان المجلس على مستوى المركز الترفيهي بمدينة تيزي وزو، بحضور ثمانية ملاك لحقول الزيتون وممثلين لأصحاب معاصر الزيتون وكذا المشاتل الخاصة في زراعة الزيتون، إلى جانب ممثلين عن مديرية مصالح الفلاحة، الصندوق الوطني للتأمين الفلاحي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، المعهد الوطني التقني لزراعة الاشجار المثمرة والكروم، ناهيك عن المعهد الوطني لحماية النباتات وكذا غرفة الفلاحة للولاية. ويتمثل الهدف الرئيس لتأسيس هذا الفرع في توجه السلطات العمومية بالتنسيق مع المنتجين نحو اعتماد آليات حديثة من شأنها المساهمة في تطوير الفرع من حيث الإنتاج والمردوية، مع الحرص على النوعية التي تعتبرا عاملا رئيسا في معادلة السوق التي تطغى عليها المنافسة، خصوصا مع بداية تصدير منتوج الولاية نحو الخارج من طرف متعاملين محليين. وحسبما أكده مدير المصالح الفلاحية للولاية العايب مخلوف فإن تنصيب الفرع بما يتضمنه من تمثيل من مهنيين يهدف في طياته إلى طرح المشاكل المسجلة في هذا المجال، مع محاولة معالجتها بالشكل الذي يخدم الصالح العام للقطاع بولاية تيزي وزو التي تعد من بين الولايات التي تضم مساحة واسعة لحقول الزيتون التي تتربع على 38600 هكتار، مما يجعلها من بين أكثر الولايات إنتاجا لزيت الزيتون. وأبرزت المديرية أن تنصيب الفرع على مستوى الولاية يعد مرحلة أولية قبل توسيع نطاق تمثيله مستقبلا ليصيح فرعا جهويا بانضمام ولايات الوسط، تمهيدا لجعله فرعا وطنيا. على صعيد آخر، تقدر كمية الإنتاج المتوقعة هذه السنة بـ 680 ألف قنطار من الزيتون، ومن المنتظر أن تنتج اكثر من 13 مليون لتر من زيت الزيتون. وحسب آخر الأرقام المسجلة من طرف مصالح المديرية فإن عملية جني الزيتون حاليا مست 29700 هكتار، وأسفرت عن جمع 691850 قنطار، من بينها كمية تزيد عن 53 ألف قنطار تم عصرها وأنتجت تسعة ملايين لتر من الزيت على مستوى أكثر من 310 معصرة تقليدية وعصرية من إجمالي 450 معصرة تتضمنها الولاية.