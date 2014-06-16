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وزارة السكن بصدد رقمنة رخصة البناء عن بعد

مشروع تفعيل المفتشية العامة للعمران واستقبال الطعون قيد الدراسة

  21 فيفري 2018 - 21:49   قرئ 96 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
مشروع تفعيل المفتشية العامة للعمران واستقبال الطعون قيد الدراسة

أبرز المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير بوزارة السكن والعمران والمدينة، كمال تواتي، أن مشروع تفعيل المفتشية العامة للعمران على مستوى الوزارة الوصية موجود قيد الدراسة، مضيفا أن مهمة هذا الجهاز تتمثل في مراقبة العمران واستقبال طعون المواطنين، وأضاف المسؤول أن الوزارة بصدد رقمنة رخصة البناء عن بعد، على أن تشمل عملية الرقمنة رخصا ووثائق تعمير أخرى، مشيرا إلى إحراز تقدم في مراجعة قانون التعمير الذي يعود إلى العام 1990.

 

أوضح كمال تواتي لدى استضافته في برنامج  ضيف الصباح  للقناة الإذاعية الأولى أن مشروع تفعيل المفتشية العامة للعمران على مستوى الوزارة الوصية موجود الآن قيد الدراسة، وأضاف المتحدث أن مهمة هذا الجهاز تتمثل في مراقبة العمران واستقبال طعون المواطنين، وشدد توتاي على ضرورة خلق آليات جديدة في قانون التعمير قيد الدراسة وجعله أكثر مرونة، خاصة فيما تعلق بسرعة التدخل الميداني في عمليات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي، لتجنب تأخر تجسيد المشاريع الذي قد يصل أحيانا إلى 10 سنوات. كما ذكر ضيف الأولى من جهة أخرى أن الوزارة بصدد رقمنة رخصة البناء عن بعد، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على أن تشمل عملية الرقمنة رخصا ووثائق تعمير أخرى، مشيدا بالمجهود المبذول في سياق رقمنة أدوات التعمير وبلوغ المرحلة الأخيرة من رقمنة النظام الإعلامي الجغرافي في ولايات الجزائر، البليدة، بومرداس وتيبازة، لتمس العملية في وقت لاحق الولايات الساحلية. في ذات السياق، شدد المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير على ضرورة التكفل بمشكل نقص التأطير في مفتشي العمران للسهر على تطبيق القانون والتنظيم في مجال التعمير والبناء، وأردف المسؤول قائلا إن مراجعة الإطار القانوني للتعمير يصنف ضمن أولويات القطاع للتكيف مع التوسع العمراني السريع وما يتم إنجازه من أقطاب حضرية عبر مختلف ولايات الوطن.

بوعلام حمدوش

 

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