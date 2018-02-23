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من أجل الاستجابة لدفتر الشروط الذي يلزمها بالوصول إلى 40 بالمائة

مصانع تركيب السيارات تغري تبحث عن شركات المناولة للاستثمار بالجزائر

  23 فيفري 2018 - 21:16   قرئ 109 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
مصانع تركيب السيارات تغري تبحث عن شركات المناولة للاستثمار بالجزائر

20 شركة في الجزائر بدعوة من  سوفاك  واتفاقيات لـ بيجو  شهر جوان

شرعت مصانع تركيب السيارات المعتمدة في الجزائر في البحث عن جذب أكبر عدد من شركات المناولة لإنشاء مصانع لها بالجزائر للاستجابة لدفتر الشروط المنظم الجديد، حيث يتواجد ممثل لـ 20 شركة مناولة -بدعوة من مجمع  سوفاك - لبحث إطلاق شراكة مع مؤسسات جزائرية، كما أعلنت  بيجو  الجزائر عن الامضاء على العديد من الاتفاقيات شهر جوان المقبل.

 

تحاول مصانع تركيب السيارات في الجزائر إعطاء صورة مشرقة عن قطاع صناعة السيارات لاستقطاب المناولين المختصين في صناعة مختلف أجزاء السيارات للوصول إلى نسبة إدماج تقدر بـ15 بالمائة خلال 3 سنوات و40 بالمائة خلال 5 سنوات حسب ما ينص عليه دفتر الشروط الجديد، أين حلت مجموعة من 20 شركة مناولة يرأسها نائب رئيس شركة  سيات  زيغلر كروس لدراسة فرص الاستثمار في الجزائر، حيث أكد رئيس مجمع  سوفاك  مراد علمي أن الاستثمار في الجزائر سيفتح للمصنعين أبواب تصدير منتجاتهم نحو مجمعات  فولكسفاغن  في دول أخرى بعد الوصل إلى الاكتفاء المحلي الذي يقدر على أقل تقدير بـ100 ألف وحدة سنويا. من جهته أعلن مدير مشروع  بيجو سيتروان الجزائر  حميد ميزايب عن توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات مناولة خلال شهر جوان المقبل، أين أكد المتحدث أن كل من شركة  فوريسيا  المختصة في مجال صناعة مقاعد السيارات، وشركتي  ليوني  الألمانية و يازاكي  اليابانية المختصتين في صناعة كوابل السيارات، بالإضافة إلى شركة  تريفيس  ستجهز سيارات بيجو  الجزائر  بأجزائها الداخلية والأفرشة العازلة والقطع البلاستيكية، وشركة  بلاستيك اميوم  ستتكفل بصناعة خزانات بنزين السيارات ثم مصدات السيارات الأمامية والخلفية لاحقا أعلنت عن استعدادها للاستثمار في الجزائر، مضيفا أنه سيتم الاستعانة بـ20 شركة جزائرية لمرافقة المشروع بالإضافة إلى صنع البطاريات في مصنع جزائري 100 بالمائة بالإضافة على أخرى مختصة في سوائل التبريد والشحن. وتأتي هذه الاتفاقية لتأكد تصريحات جون كريستوف أن معظم قطع الغيار التي ستستخدم في إنتاج سيارات  بيجو  بالجزائر ستكون من أصل أوروبي، مشيرا أنه من الممكن الاستعانة ببعض الممونين الصينيين ولكن بنسب جد محدودة، مضيفا أنه مع إطلاق المصنع سيتم العمل على الوصول نسبة إدماج محلية تصل إلى 40 بالمائة والتوافق مع دفتر الشروط، وأضاف ذات المتحدث أن عشرات المناولين الفرنسيين شرعوا في دراسة الاستثمار في الجزائر، مشيرا إلى إطلاق مناقصة سترسل بطريقة رسمية إلى مجموعة الممولين من اشتراط انشاء مصانع لها بالجزائر.

أسامة سبع

 

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