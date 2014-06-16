وصل إلى 140.32 دينار مقابل 01 أورو

الأورو يرتفع مجددا مقابل الدينار في المعاملات الرسمية

سجل الأورو ارتفاعا جديدا في البنوك والمعاملات الرسمية حيث ارتفع بنسبة، بنسبة 0.13 بالمئة، أمس، ليصل إلى 140.32 دينار، بالمقابل تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 0.08 بالمئة ليصل إلى 114.16 دينار.

قفز سعر الأورو في المعاملات الرسمية، أمس، إلى 140.32 دينار جزائري مقابل 1 أورو أي بنسبة 0.13 بالمائة، بعدما عرفت هذه العملة انخفاضا في سعرها مقابل الدينار الجزائري، الأربعاء الماضي، بنسبة 0.19 بالمائة، بالمقابل انخفضت العملة الامريكية الدولار مقابل الدينار الجزائري بنسبة 0.08 بالمائة لتصل إلى 114.16 دينار جزائري لواحد دولار. من جانب أخر، تسجل البورصة المالية الموزاية بعد شهرين من بداية السنة الجارية 2018 ارتفاعا كبيرا في قيمة العملات الأجنبية على غرار الأورو و الدولار ، لتعرف بذلك العملة الوطنية الدينار انهيار كبيرا في السوق الموازي للعملة السكوار ، وحسبما اطلعت عليه المحور اليومي خلال الجولة التي قامت بها على مستوى هذا السوق أمس، وقفت على الارتفاع الفاحش لأسعار ذات العملات، إذ بلغت ورقة 100 أورو حدود 20 ألف 700 دينار جزائري، فيما قدرت ذات الورقة من العملة الامريكية الدولار بـ 17 ألف و100 دينار جزائري.

ويرى خبراء أن الضغط الكبير على العملة الصعبة أدى إلى زيادة الطلب ونقص العرض وهو ما أدي إلى رفع قيمة هذه العملات بالمقابل مع الدينار الجزائري.